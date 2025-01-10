Özel halk otobüsçüleri zam istedi

Haber Merkezi

Ankara’da özel halk otobüsçüleri ulaşıma zam yapılmaması ve ABB’nin gelir desteğinin yeniden vermemesi halinde 20 Ocak'ta kontak kapatacaklarını açıkladı.

Ankara’da Tüm Özel Halk Otobüsleri Kooperatifleri Birliği (TÖHOB) Genel Başkanı Kurtuluş Kara, otobüslere Ankara Büyükşehir Belediyesince (ABB) sağlanan gelir desteğinin yeniden sağlanmaması ve biniş ücretlerinin düzenlenmemesi halinde 20 Ocak'ta kontak kapatacaklarını açıkladı. Ulaşıma zam gelmemesinden dolayı mağdur olduklarını öne sürdü.