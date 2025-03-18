Özel halk otobüsü ile kamyonet çarpıştı; 3 yaralı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde özel halk otobüsü ile kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında İzmit ilçesi Sanayi Mahallesi D-130 kara yolu Gölcük istikametinde meydana geldi.

İ.S. idaresindeki özel halk otobüsü ile yan yoldan kara yoluna bağlanan S.A. yönetimindeki palet yüklü kamyonet çarpıştı. Otobüs savrularak bariyerlere çarptı.

Kazada 2 şoför ile otobüste yolcu olan A.A. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye götürülürken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.