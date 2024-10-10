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Özel halk otobüsünde bıçaklı saldırıda öldürüldü

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, özel halk otobüsünde bıçaklı saldırıya uğrayan Enes Yiğit Toraman (29), yaşamını yitirdi. Saldırı anı ise otobüsün güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Güncel
  • 10.10.2024 00:21
  • Giriş: 10.10.2024 00:21
  • Güncelleme: 10.10.2024 00:28
Kaynak: DHA
Özel halk otobüsünde bıçaklı saldırıda öldürüldü
DHA

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde özel halk otobüsünde bıçaklı saldırıda Enes Yiğit hayatını kaybetti.

Olay, saat 21.00 sıralarında 4 Temmuz Mahallesi’nde meydana geldi. Enes Yiğit Toraman, hattın ilk durağı olan Karamürsel Otogarı’ndan 41 J 3272 plakalı özel halk otobüsüne bindi. Otobüs, 4 Temmuz durağına geldiği sırada Toraman, otobüse binen ve ismi henüz öğrenilemeyen kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Şüpheli olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Toraman, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karamürsel Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Toraman, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

OLAY KAMERADA

Öte yandan, olay anı özel halk otobüsünün güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; saldırganın otobüse binip, arkaya doğru ilerlediği, Toraman’a bıçakla saldırdığı ve otobüste bulunan yolcuların panik yaşadığı anlar yer aldı.

Polis, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlatırken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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