Özel halk otobüsünün çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti
Kaynak: İHA
Adana’da yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, özel halk otobüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre olay, Çukurova ilçesine bağlı Belediye Evleri Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, O.Ö.’nün kullandığı özel halk otobüsü yolun karşısına geçmeye çalışan 67 yaşındaki Fadime Günendi’ye çarpıp altına aldı.
Kaza sonrası Günendi, hayatını kaybetti. Sürücü olay yerine gelen polis tarafından gözaltına alındı.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.