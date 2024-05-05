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Özel halk otobüsünün çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti

Ajans Haberleri
  • 05.05.2024 17:46
  • Giriş: 05.05.2024 17:46
  • Güncelleme: 05.05.2024 17:47
Kaynak: İHA
Özel halk otobüsünün çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti

Adana’da yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, özel halk otobüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Çukurova ilçesine bağlı Belediye Evleri Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, O.Ö.’nün kullandığı özel halk otobüsü yolun karşısına geçmeye çalışan 67 yaşındaki Fadime Günendi’ye çarpıp altına aldı.

Kaza sonrası Günendi, hayatını kaybetti. Sürücü olay yerine gelen polis tarafından gözaltına alındı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. 

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