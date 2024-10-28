Özel hastane, önünde yaşanan kazada yaralıya 5 dakika sonra müdahale etti: Yurttaş tepki gösterdi

İstanbul’un Ataşehir ilçesindeki özel bir hastanenin trafik kazasında yaralanan motokuryeye müdahale etmemesine yurttaşlar tepki gösterdi. Ancak hastaneden yapılan açıklamada, kazadan 5 dakika sonra yaralıya acil müdahale edildiği ve daha sonra hastanenin acil servisine alınarak tıbbi müdahalenin sürdürüldüğü belirtildi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı İçerenköy'de bugün (28 Ekim Pazartesi) saat 15.00 sıralarında gerçekleşen trafik kazasında bir motokurye, karşıdan gelen otomobil ile çarpıştı.

Motokuryenin ağır yaralandığı kaza, özel Bayındır İçerenköy Hastanesi'nin önünde gerçekleşti.

Yurttaşlar, özel hastaneden yaralı motokuryeye müdahele edilmesini isterken, iddiaya göre yaklaşık 15 dakika boyunca olay yerine herhangi bir sağlık ekibi sevk edilmedi.

Olay yerinde bulunan hastane görevlilerine müdahale edilmediği gerekçesiyle tepki gösterdi.

Görüntülere de yansıyan yurttaşların tepkisinin ardından bir sağlık ekibinin olay yerine gelerek motokuryeye müdahale ettiği görüldü.

Yaralanan motokuryenin kimliğine dair herhangi bir bilgi edinilemedi.

BAYINDIR İÇERENKÖY HASTANESİ'NDEN AÇIKLAMA

Öte yandan söz konusu hastane açıklama yaparak yaralıya müdahale edildiğini bildirdi. Açıklamada, kazanın 15.30'da gerçekleştiği, hastane ekibinin ise 15.35'te yaralıya müdahale etmeye başladığı kaydedildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün saat 15.30'da Bayındır İçerenköy hastanesi önündeki ana yolda bir trafik kazası gerçekleşmiştir.

Ters yöne geçen bir otomobil ile bir moto kuryenin çarpışması şeklinde vuku bulan kazada, motorsikleti kullanan moto kurye maalesef yaralanmıştır.

Saat 15.30'da gerçekleşen kazaya, hastanemiz sınırları dışındaki olaylara müdahele eden hastanemiz ambulansı ve ambulanstaki acil müdahale ekibi, saat 15.35'te acil tıbbi müdahaleyi başlatmıştır.

Hasta, saat 15.43 tibariyle hastanemizin acil servisine alınarak tıbbi müdahalelere devam edilmiştir.

Sosyal medyada ve bazı yayın organlarında hastanın bekletildiği ve hastaneye alınmadığı ya da acil müdahale edilmediği bilgileri gerçeği yansıtmamaktadır.

Sosyal medyada servis edilen videonun kayıtlarında da görüleceği üzere, hastaya müdahele edilmediğinin söylendiği anda müdahele ekibinin hasta başına yönlendiği net bir şekilde görülmektedir.

Tüm bu süreçler, hastane güvenlik kamera kayıtlarında mevcuttur.

Hastamızın durumu ve olayın gerçekleşme süreçleri, başta hasta yakınları olmak üzere ilgili üst kurumlar, hastamızın bağlı bulunduğu sendika ve diğer ilgililer ile paylaşılmıştır.

Hastamız, hali hazırda hastanemizde, uzman hekimlerimiz ve sağlık ekiplerinin takibi altındadır.

Hastamızın an itibariyle hayati tehlikesi bulunmamaktadır ve hastamız müşahade altında izlenmektedir

Hastamıza, yakınlarına ve tüm meslektaşlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletir, kamuoyunu saygıyla bilgilendiririz."