Özel hastanede acil müdahale sırasında fiyat pazarlığı: Sağlık Bakanlığı ilgili birimin faaliyetlerini durdurdu

İstanbul'daki özel bir sağlık kuruluşunda acil müdahale sırasında fiyat pazarlığı yapıldığına dair görüntülerle ilgili olarak inceleme başlatan Sağlık Bakanlığı, özel hastanede ilgili birimin faaliyetinin durdurulmasına karar verdi.



Sağlık Bakanlığı, İstanbul'daki özel bir sağlık kuruluşunda bir vatandaşa acil müdahale sırasında "ücret pazarlığı" yapıldığına dair görüntülerin basına yansıması üzerine açıklama yaptı. Bir vatandaşın anjiyo işlemi sırasında fiyat pazarlığı yapıldığına ilişkin görüntülerin herkesi derinden üzdüğü belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul'da bir özel sağlık kuruluşunda vatandaşımıza anjiyo işlemi sırasında fiyat pazarlığı yapıldığına dair basına yansıyan görüntüler hepimizi üzmüştür. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğümüz bu hadiseye derhal müdahil olmuş ve ilgili hastaneye olağanüstü denetim işlemi başlatmıştır. Mevzuatımız çerçevesinde bu tür acil başvurularda standartlara uygun gerekli stent hastaya takılır, herhangi bir ücret talep edilemez. Hiçbir vatandaşımızın sağlığı pazarlık konusu yapılamaz. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğümüz gerekli idari yaptırımı uygulayacaktır. Halihazırda olağanüstü denetim ekiplerimiz ilgili hastanede denetimlerine devam etmektedir."

İLGİLİ BİRİMDE FAALİYETLER DURDURULDU

Sağlık Bakanlığı, özel hastanede ilgili birimin faaliyetinin durdurulmasına karar verdi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul'da yaşayan 51 yaşındaki B.T., 13 Ocak'ta göğüs ağrısı şikayetiyle Taksim'de bir hastaneye başvurdu. Yapılan testler sonucu üç damarının tıkalı olduğunu ve acilen anjiyo yapılması gerektiği belirtilen B.T., gece saatlerinde Bakırköy’de bulunan özel bir hastaneye sevk edildi. Ortaya çıkan görüntülerde B.T., anjiyo sırasında hastane muhasebecisinin ameliyat odasına girerek stent fiyatlarını konuştuğu görüldü. Muhasebecinin "15'e 18'e ve 20'ye var" diyerek hastaya fiyat belirttiği anlar da görüntülere yansıdı. Öte yandan hasta B.T., ayrıca, kendisine en uygun fiyatlı stentin takılmasını istediğini, ancak üçüncü stent için 50 bin lira talep edildiğini söyledi.