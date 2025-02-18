Özel hastanede fiyat pazarlığı yapan kişi gözaltına alındı

İstanbul'daki özel bir sağlık kuruluşunda acil müdahale sırasında hastayla "fiyat pazarlığı" yapan muhasebeci gözaltına alındı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca özel sağlık kuruluşunda yaşanan ve sosyal medya ile basında görüntüleri yer alan olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında, hastayla pazarlık yaptığı iddia edilen muhasebeci H.Y. gözaltına alındı.

Öte yandan, olay sonrasında H.Y'nin işine son verildiği öğrenildi.