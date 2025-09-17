Özel hastanede ihmal iddiası: Çuhadar'ın ailesi suç duyurusunda bulundu

Ankara'nın Polatlı ilçesinde yaşayan 23 yaşındaki öğretmeni Kevser Çuhadar, safra kesesindeki taşı aldırmak için 3 Eylül'de ilçedeki özel hastanede ameliyat oldu. Tansiyon ve nabzının normale dönmemesi nedeniyle ertesi gün bir ameliyat daha geçiren Çuhadar, durumunun ağırlaşması üzerine 7 Eylül'de Ankara Bilkent Şehir Hastanesine sevk edildi.

Yolda kalbi duran Çuhadar, Bilkent Şehir Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Kevser Çuhadar'ın ailesi, ihmali olduğu gerekçesiyle ameliyatı gerçekleştiren Doktor A.Y. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

'DOKTOR, 'BAĞIRSAĞI İKİ YERDEN DELMİŞİM' DEDİ'

Kevser Çuhadar'ın annesi Durhanım Çetinkaya olaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çetinkaya yaptığı açıklamada, "Safra kesesinde taş vardı. Hastaneye gitti; orada, 'taş var' demişler. 3-4 aydır doğum iznindeydi ve ekimde işe başlayacaktı. Çok basit bir ameliyat diye gitti; ameliyata aldılar, çıkmasını bekliyorduk ama çıkamadı ameliyattan. 'Tansiyonu düşmüş' dediler. 45 dakikalık ameliyat 2 saat sürdü. Kevser‘i getirdiler, hiç gözünü açamadı. 'Kan değerleri düşmeye başladı' dediler. Doktora sorduk, 'Hocam neyi var' dedik. 'Herhalde göbekte ufak bir kesik mi yaptım, ne yaptım. Damarda muhakkak kanama var' dedi. Öyle geçiştirdi bizi'' diye konuştu.

Çetinkaya, ''O gece çocuğum hiç ayılmadı. Doktor tomografi istemiş. Ondan sonra doktor, 'Ben bir şey göremedim, açık ameliyat yapacağım' dedi. Biz, 'Hocam, Ankara'ya götürelim' dedik. O da, 'Ankara'ya götürürseniz tehlikeli olur, iç kanaması var, ben Ankara'dan bir doktor arkadaşı çağıracağım' dedi. Bizi inandırdılar, ameliyata aldı. Çocuğum ameliyattan 3 saatte çıktı. 'Bağırsağı iki yerden delmişim, ben onu çok güzel bir şekilde dezenfekte ettim, diktim, hiçbir şeyi kalmadı. Yarın Kevser ayağa kalkar, hatta 2-3 saat sonra' dedi. Akşam oldu Kevser hala kendinde değil; 'Anne ben ölecek miyim' dedi. Sonra doktor geldi, sakin bir şekilde 'Gerekeni yapıyorum' dedi. Ondan sonra benim çocuğum ona, 'Ben ölecek miyim?' dedi. Doktor durdu durdu, 'Allah rahmet eylesin deriz sana' dedi. Bunu diyen doktor. Ah kameralar olsa da şahit olsa ama odalarda kamera yok. Attılar ambulansa, yolda bozulmuş ambulans. Şehir hastanesinden ambulans istemişler. 7 sefer kalbi durmuş 8'incide dayanamadı. Bugün hastaneyi aradım, 'Doktor göreve başladı mı' dedim, 'başladı' dediler. Elim ayağım titredi, çok kötü oldum. Gül gibi yavrumu benim elimden aldı" ifadelerini kullandı.

'DOKTORLUKTAN ALINMASINI İSTİYORUM’

Nihat Çuhadar ise eşi Kevser’in büyük bir rahatsızlığı olmadığını söyleyerek, "Bir kere ağrısı oldu hastaneye gittik. 'Safra kesesi ameliyatı olması lazım' dediler. Sonra biz, 'Sezaryen ameliyatı oldu, bir sıkıntı olur mu?' dedik. Doktor 'Yok, hemen yaparım, 4 saat sonra da emzirebilirsiniz' dedi. Biz de doktora güvendik, ameliyatımızı olduk. Zaten basit bir ameliyattı. Başımıza bunların geleceğini bilemedik. Yani biz yürüyerek gittik ama ölü bir şekilde çıktık. Hastaneden ve doktordan şikayetçiyiz. Hastanenin kapatılmasını istiyorum. Doktorun da ceza almasını istiyorum. 2 aylık çocuğumuz annesiz kaldı, başka bebekler annesiz kalmasın diye doktorluktan alınmasını istiyorum. Herhangi bir hastanede olsaydı hiçbir zarar görmeyecekti. Bizi hastane ve doktor çok mağdur etti" diye konuştu.

HASTANE AÇIKLAMA YAPMADI

Öte yandan doktor A.Y.'nin hastanedeki görevine devam ettiği belirtilirken, hastane yetkilileri olayla ilgili açıklama yapmadı.