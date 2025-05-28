Özel hastanede sarılık tedavi ücreti hakkında iade kararı

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), özel bir hastanenin Sağlık Uygulama Tebliği'ne aykırı olarak yenidoğana yönelik sarılık tedavisi için tahsil ettiği 11 bin 450 liranın iadesini kararlaştırdı.

KDK'nin kararına göre, Ankara'da özel hastanede doğum yapan anne, taburcu olduktan bir süre sonra sarılık olduğu gerekçesiyle bebeğini mavi ışık tedavisi uygulanması için aynı hastaneye götürdü.

Hastane, sarılık tedavisi kapsamında doktor muayene ücreti ve hastane masrafı da dahil olmak üzere anneden toplam 11 bin 450 lira tedavi ücreti aldı.

Sağlık Bakanlığı Sağlık Uygulama Tebliği kapsamında "yenidoğana verilen sağlık hizmetlerinden hiçbir şekilde ilave ücret alınamayacağı" hükmüne aykırı davranıldığını belirten anne, ücret iadesi talebinde bulundu ancak olumsuz cevap aldı.

Anne, "tedavi ücreti" adı altında alınan bedelin iadesinin sağlanması adına KDK'ye başvurdu.

Başvuru üzerine ilgili hastaneyle temasa geçen KDK, ücret iadesinin yapılması gerektiği yönünde hastaneye bildirimde bulundu. Talebi kabul eden hastane, "dostane çözüm" kapsamında başvurucu anneden tahsil ettiği 11 bin 450 lirayı iade etti.