Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Özel hastanede yangın: Hastalar sevk edildi

Güncel
  • 29.07.2024 06:00
  • Giriş: 29.07.2024 06:00
  • Güncelleme: 29.07.2024 07:03
Özel hastanede yangın: Hastalar sevk edildi
Fotoğraf: AA

Haber Merkezi

İstanbul Esenler'deki Birlik Mahallesi Bahçeler Caddesi'nde bulunan özel bir hastanede dün bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürerken, ilk olarak ayakta tedavi edilen hastalar tahliye edildi.

Yoğun bakımdaki hastalar ile yenidoğan bebekler de ambulanslarla başka hastanelere nakledildi. Bu arada hastanenin otopark bölümünden de dumanlar yükseldiği görüldü. İtfaiyenin çalışmasıyla yangın kısa sürede söndürülürken yangının çıkış nedenine ilişkin incelemeler sürüyor.

BirGün'e Abone Ol