Özel hastanede yangın: Hastalar sevk edildi

Haber Merkezi

İstanbul Esenler'deki Birlik Mahallesi Bahçeler Caddesi'nde bulunan özel bir hastanede dün bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürerken, ilk olarak ayakta tedavi edilen hastalar tahliye edildi.

Yoğun bakımdaki hastalar ile yenidoğan bebekler de ambulanslarla başka hastanelere nakledildi. Bu arada hastanenin otopark bölümünden de dumanlar yükseldiği görüldü. İtfaiyenin çalışmasıyla yangın kısa sürede söndürülürken yangının çıkış nedenine ilişkin incelemeler sürüyor.