Özel hastanede yoğun bakım üzerinden vurgun iddiası: Eşi dostu yatıyor gibi göstermişler

Siirt'teki bir özel hastanenin, personel ve yakınlarını yoğun bakımda yatıyormuş gibi göstererek SGK'yi dolandırdığı iddia edildi.

halktv.com.tr'nin haberine göre; Milletvekili Turhan Çömez, konuyu Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıdı.

Çömez, "Burada 10 milyonlarca liralık bir soygun var. Eş dost yoğun bakımda yatmış gibi gösterilerek fatura edilmiş, SGK en az 10 milyon lira dolandırılmış" dedi.

Çömez, SGK'nin 2024 yılında 70 milyar lira, 2025 yılında ise 100 milyar lira ödeme yaptığını belirterek, "Kayıtlara göre özel hastaneler geçen yıl 100 milyon hastaya bakmış" ifadelerini kullandı.

DENETİMLERDE 12 BİN USULSÜZLÜK TESPİTİ

Çömez, SGK'nin özel hastanelerde geçen yıl 13 bin 436 teftiş yaptığını, bunların 12 bin 764'ünde yolsuzluk ve usulsüzlük tespit edildiğini açıkladı. Açıklamasını şöyle sonlandırdı:

"Sahte fatura var, korkunç bir yolsuzluk mekanizması var. Özel hastaneler bünyesinde kurulmuş bu düzene 'dur' denilmesi gerekiyor."