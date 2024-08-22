Özel hastaneler SGK’yi dinlemiyor

Haber Merkezi

Özel sektörün insafına terk edilen hastalar, binlerce TL ödemeden hastaneden çıkamıyor.

Özel hastanelerin keyfi SGK ilave ücreti almasına BirGün yazarı Dr. Aziz Çelik tepki gösterdi. Uzman doktor muayenesi için SGK ilave ücretinin 336 TL olduğunu ancak İstanbul’daki özel hastanelerden birinin 3 katını diğerinin ise 13 katını istediğini belirtti.

Sosyal medyadan “Özel hastaneler yasal ilave ücret sınırlarına neden uymuyor?” diye soran Dr. Çelik, “SGK ilave ücret hesaplama ekranına göre örneğin uzman doktor kardiyoloji muayenesi için en fazla 336 TL ilave ücret ödenir. Alo 170 ile görüştüğümde ilave ücret hesaplama ekranındaki ücretlerin güncel olduğunu ve uzman doktor muayenesi için ilave ücretin 336 TL olduğunu söylediler. Aşağıda SGK ilave ücret hesaplama ekranından aldığım görüntüler var. Biri kamu yararına çalışan bir kurumunun İstanbul’daki özel hastanesi diğeri ise özel bir sağlık grubunun İstanbul’daki hastanesi. İlkinde muayene olmak istediğimde (uzman doktor) 900 TL, ikincisinde muayene olmak istediğimde 4 bin 500 TL ilave ücret (sadece muayene) istediler” dedi.

Dr. Çelik şu ifadeleri kullandı: "SGK’nin ilave ücret tarifesi neden uygulanmıyor? Sağlık Bakanı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkililerine soruyorum. SGK ilave ücret tarifesi kâğıt üzerinde mi? Özel sağlık kuruluşları SGK’nin bağlayıcı tarifesine neden uymuyor?”