Özel hastanelerde doktorların çalışma modeli değişiyor

Özel sağlık sektöründe hekimlerin çalışma biçimini köklü şekilde değiştirecek yeni düzenleme 1 Haziran 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek. Yeni uygulama kapsamında il sağlık müdürlükleri, özel hastanelerde görev yapan doktorların mevcut çalışma belgelerini iptal ederek yeniden düzenleyecek.

Düzenlemeyle birlikte hekimlerin ağırlıklı olarak 4A kapsamında bordrolu çalışması esas alınacak. Ayrıca bir hekimin en fazla iki özel sağlık kuruluşunda görev yapabilmesine izin verilecek.

Uygulama, özellikle hekimlerin birden fazla sağlık kuruluşunda çalışma imkanının sınırlandırılması ve serbest çalışma modelinin daraltılması nedeniyle tartışma yarattı.

Cumhuriyet’e konuşan Türk Tabipleri Birliği Özel Hekimlik Kolu Başkanı Dr. Güray Kılıç, düzenlemenin uzun süredir gündemde olduğunu belirterek özellikle iki kurumda çalışma sınırının dikkatle izlenmesi gerektiğini söyledi.

Yeni düzenlemenin iş güvencesi açısından bazı avantajlar getirebileceğini ancak mevcut uygulamada sorunlar bulunduğunu ifade eden Kılıç, “Biz hekimlerin tek bir işyerinde, güvenceli ve insanca yaşayabilecek bir gelirle çalışmasını savunuyoruz. 4A sistemi kıdem tazminatı, yıllık izin ve sosyal haklar bakımından önemli avantajlar sağlıyor. Ancak uygulama doğru kurgulanmazsa hekimler üzerinde baskı oluşturabilir” dedi. Kılıç, geçmişte uygulanan serbest meslek ve hizmet satın alma modellerinin ciddi mağduriyetler yarattığını ifade etti.

Yeni modelin gelir vergisi, SGK primleri ve emeklilik hakları üzerinde de doğrudan etkileri olacağına dikkat çeken Kılıç, maliyet paylaşımının hekimlerin net gelirlerinde değişikliğe yol açabileceğini belirtti.

Düzenlemeye temkinli yaklaştıklarını ifade eden Kılıç, “Bu sistem bazı belirsizlikleri ortadan kaldırabilir. Ancak işten çıkarılma baskısı, gelir kaybı ve güvencesizlik gibi riskler doğurursa buna karşı duracağız. Sürecin takipçisi olacağız” dedi.