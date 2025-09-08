CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'nin 102. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamındaki etkinlikler sürerken İstanbul İl Başkanlığı’ndaki polis müdahalesi ve kayyum uygulamalarına karşı mesaj yayımladı.

Özel, "Hiçbir yol arkadaşımızı kimseye teslim etmeyiz" dedi.

Özel'in sosyal medyadan paylaştığı mesaj şöyle:

"Ben Kanapiçe’de asker Musa’yı İngilizlere vermeyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün koltuğunda oturuyorum!

Hiçbir yol arkadaşımızı kimseye teslim etmeyiz.

İcap ettiğinde bedel ödedik, ödüyoruz, ödeyeceğiz!

Ama asla baş eğmeyeceğiz!"

