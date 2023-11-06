Özel: Hukuksuz kararı verenler tarih önünde hesap vermelidir

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Haksız yere tutuklanan gazeteci Tolga Şardan'ın tahliye kararının, hiç yaşanmaması gereken bir sürecin sonu olduğunu umut ediyoruz. Hukuksuz tutuklama kararını verenler tarih önünde hesap vermelidir. Bir daha hiçbir gazetecinin yazdıkları nedeniyle tutuklanmamasını diliyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Haksız yere tutuklanan gazeteci Tolga Şardan'ın tahliye kararının, hiç yaşanmaması gereken bir sürecin sonu olduğunu umut ediyoruz. Hukuksuz tutuklama kararını verenler tarih önünde hesap vermelidir. Bir daha hiçbir gazetecinin yazdıkları nedeniyle tutuklanmamasını diliyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu akşam sosyal medya hesabından gazeteci Tolga Şardan'ın tahliye edilmesiyle mesaj paylaştı. Özel'in mesajı şöyle:

"Haksız yere tutuklanan gazeteci Tolga Şardan'ın tahliye kararının, hiç yaşanmaması gereken bir sürecin sonu olduğunu umut ediyoruz. Hukuksuz tutuklama kararını verenler tarih önünde hesap vermelidir. Bir daha hiçbir gazetecinin yazdıkları nedeniyle tutuklanmamasını diliyorum."