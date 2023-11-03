Özel'i destekleyeceğini söyleyen Başarır: "Kaybedersek bu kötü gidişata ortak olmam, makamları bırakırım"

CHP'nin 38. Olağan Kurultay'ı, "İkinci yüzyılda demokrasi ve birlik kurultayı" sloganıyla 4-5 Kasım tarihlerinde Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. Kurultay öncesi konuşan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Benim oyum Sayın Özgür Özel'e. Eğer kaybedersek ben bu kötü gidişata ortak olmam. Makamları bırakır ve CHP'de sade bir milletvekili olarak görevime devam ederim" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP'nin yarın gerçekleştirilecek kurultayı öncesi Sözcü TV'ye açıklamalarda bulundu.

"Lütfen başarısızlık varsa birileri bunun muhasebesini yapsın" diyen Başarır, "Oturduğum koltuk önemli değil. Partimin geleceği daha önemli. Ben Sayın Genel Başkan'dan daha önce CHP'ye üye oldum. Benim oyum Sayın Özgür Özel'e. İmzamı da gönül rahatlığı ile Özel'e verdim" ifadelerine yer verdi.

Kurultaydan çıkacak sonuç hakkında konuşan Başarır, "Eğer kaybedersek ben bu kötü gidişata ortak olmam. Makamları bırakır ve CHP'de sade bir milletvekili olarak görevime devam ederim" dedi.