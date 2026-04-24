Özel: "İktidar ile muhalefetin birbiriyle görüşmemesi AK Parti’nin fikri"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı (İBB) görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nu Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaret etti.

Özel, Ekrem İmamoğlu ile görüşmesinin ardından, geçtiğimiz günlerde tutuklanmasının ardından Ataşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Onursal Adıgüzel'i de burada ziyaret etti.

Özel saat 11.00'de Silivri Cezaevi'nden ayrıldı. Yaklaşık bir buçuk saat süren ziyaret sonrası Özel, tutuklu Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'i ziyaret etmek üzere Bursa'ya hareket etti.

"AK PARTİ'YE GEÇECEKSİN GEÇMEZSEN İÇERİ GİRECEKSİN"

Özel, Bozbey ziyaret ettikten sonra saat 15.30'da mikrofonların karşısına geçti.

Özel, "Mustafa Bozbey yiğit bir insan, mert bir insan. Son geldiğinde dedi ki 'Ben bıktım bunlardan İlla da illa AK Parti'ye geçeceksin, geçmezsen içeri gireceksin. Ben de açık açık söylüyorum. Ne buluyorsanız bulun. Hadi diyorum' dedi" ifadelerini kullandı.

Özel, şunları söyledi:

"Mustafa Bozbey niçin burada? Mustafa Bozbey, Bursa'da yıllar sonra, 47 yıl sonra %47 oyla 170 bin oy farkla Bursa Büyükşehir Belediyesi'ni kazanma suçunu işlediği için burada. 31 Mart tarihi, 2 yıl önce Bursa'nın 47 yıl sonra kazanılmasının tarihidir ve öyle bir noktaya gelmiştir ki iş, tam o tarihte bu operasyonu yapanlar Bursalılara şunu söylemişlerdir: "Biz sandıkla kazanamazsak hakimin tokmağıyla gelir burayı alırız." Yani burada meydan okunulan kişi Mustafa Bozbey değil, meydan okunulan parti Cumhuriyet Halk Partisi değil, Bursa'nın iradesidir.

"TAM MAFYA YÖNTEMİ"

Neden gelsin 31 Mart günü Mustafa Bozbey'i tutuklasınlar, gözaltına alsınlar? Tam da, hani mafya bir mesaj verecekse, o mesajı anlamlı bir şekilde verir ya, tam mafya yöntemi. Diyor ki: Biz Bursa'yı kazanamadık. Bozbey oldukça da sittin sene kazanamayız. Tam da yıl dönümünde 31 Mart tarihinde geliyoruz ve Bursa'ya çöküyoruz.

Mustafa Bozbey yiğit bir insan, mert bir insan. Bana defalarca geldi. 2 yıl boyunca defalarca geldi. Son geldiğinde dedi ki: "Ben bıktım bunlardan İlla da illa AK Parti'ye geçeceksin, geçmezsen içeri gireceksin. Ben de açık açık söylüyorum. Ne buluyorsanız bulun. Hadi diyorum." dedi. Arkadaşlar, Mustafa Bozbey'in Bursa Büyükşehir'le ilgili yaptığı tüm işlemler didik didik didik didik didik edildiği halde hiçbir şey bulamadılar. Ondan önceki 5 yılda da bir şey yok. Ondan önceki dönem, belediyede de bir şey yok. Bir tane vakıf bulmuşlar. Vakıf üzerinden de Bozbey'e sadece soru sormuşlar. Bir kanıt yok, bir ispat yok. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Hangi Bozbey'i alıyorlar? Şunu söyleyeyim. Aldıkları kişi 1 milyar dolar borçla, 1 milyar dolar. Bugünkü parayla çevirdiğinizde 40 ila 50 milyar liraya yakın bir para denk geliyor. Borçla, buraya kadar borçla batırdıkları belediyeyi Bozbey aldı.

ERDOĞAN’IN GÖRÜŞME SÖZLERİNE YANIT

Bu hatayı fark ettilerse doğru bir şey yapıyorlar. Bizle görüşmek isteyen, ülkenin ortak sorunlarında bizimle birlikte hareket etmek isteyenler düşman hukuku uygulamaktan vazgeçecekler önce.

Ben yıllarca selam verilmemiş bir partinin genel başkanıyım. Biz bunları gördük, sonra ilk seçimlerde söz verdiğimiz gibi partimizi birinci parti yaptık.

Birinci parti oldum, ilk bayramda Erdoğan’ı aradım. Randevu aldım partisine gittim. Sonrasında iade-i ziyaret yaptı, partimizde ağırladım. O geçen sürecin adı normalleşme süreci oluyor.

Ama o elinde tuttuğu yargı gücüyle düşman hukukundan vazgeçilmeli.

Biz F-35’ler için sözümüzü söyledik, Eurofighterlar için Avrupa’da sözümüzü söyledik. Türkiye’nin kritik meselelerinde durmamız gereken yerde durduk. Her şey iyiye giderken, Erdoğan bize balta çekti. O baltayı önce bir gömecek ondan sonra Cumhuriyet Halk Partisi ile bir görüşme ihtiyacı varsa biz bu fikrin sahibiyiz. İktidar ile muhalefetin birbiriyle görüşmemesi Ak Parti’nin fikri.”