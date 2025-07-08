Özel ile Kılıçdaroğlu, Namık Tan'ın annesi Günsel Tan'ı son yolculuğuna uğurladı

Günsel Tan için Ankara Kocatepe Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'nin 7'inci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkan Yardımcıları, bazı milletvekilleri ve çok sayıda yurttaş katıldı.

Özgür Özel, tören öncesinde Kemal Kılıçdaroğlu’nu karşıladı. Taziyeleri, Namık Tan ve ailesi kabul etti.

İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Özel ve Kılıçdaroğlu, tabutu birlikte araca kadar taşıdı.

Törenin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu’nu aracına kadar uğurladı.

Günsel Tan, Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi.