Özel, "İmamoğlu içeride olursa" formülünü açıkladı: Parlamenter sisteme geçilip İmamoğlu başbakan seçilecek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğunun sürmesi halinde işletecekleri formülü açıkladı. Buna göre, parlamenter sistem kilit öneme sahip. Özel'in açıkladığı formüle göre; seçimin Anayasa'yı değiştirecek çoğunlukla kazanılması, güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçilmesi ve tarafsız bir Cumhurbaşkanı seçilmesiyle Ekrem İmamoğlu'nun başbakan seçilmesi var.

Özel, Fatih Altaylı'nın Youtube'da yayımlanan programına katıldı. Özel burada gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu'nun tutukluluğunun sürmesi halinde nasıl bir yol izleyeceklerini açıkladı. İmamoğlu'nun ön seçimde 15 milyon oy aldığını hatırlatan Özel, "15 milyonun adayıdır, istese de adaylıktan çekilemez" dedi. Özel, siyasi yasak getirilmesi yahut İmamoğlu'nun tutukluluğunun sürmesi halinde yapılacak seçimin bir referanduma dönüşeceğini vurguladı: "Ekrem İmamoğlu Silivri'de mi olsun dışarı mı çıksın, Ekrem İmamoğlu siyasi yasaklı mı olsun Cumhurbaşkanı mı olsun referandumudur bu."

TARAFSIZ CUMHURBAŞKANI MANSUR YAVAŞ OLABİLİR

"Eğer Ekrem İmamoğlu içeride tutulursa o zaman seçimi yüzde 70'le kazanırız. Hatta millet o zaman mecliste anayasayı değiştirecek çoğunluğu da bize verir. Hızla güçlendirilmiş parlamenter sistem hazırlığı yapılır. Tarafsız Cumhurbaşkanı seçilir. Bunun adı Mansur Yavaş olur, olursa. Benim kendimle ilgili bir tane planım var. Ben 100 yıl sonra Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisini iktidar yapmak istiyorum. Bunun mimarı olmak ve tarihe böyle geçmek istiyorum."

JAMMER KONUSU: BİZ ALMADIK, İBB'NİN ENVANTERİNDE VARDI

Özgür Özel programda Jammer tartışmasına ilişkin de konuştu. Özel, "İBB'nin jammerlarını biz almadık, envanterde bu jammerlar vardı. Bizden önce İBB Başkanı'nın konvoyunda jammer minibüsü vardı" dedi.

CHP'DE KAMERALAR İBRAHİM KALIN İÇİN BANTLANMIŞ

Özel ayrıca kameraların bantlanmasıyla ilgili soruya da farklı bir açıdan yaklaştı ve şu yanıtı verdi:

“İbrahim Kalın bizim partiye geldi. Herhalde yüzünü gizlemenin kimseye bir şeyi yok! Otoparktan girişi, asansör çıkışı, toplantı odası gidişi, bütün kameralarımızı CHP’de bantlamak istediler, izin verdik bantladılar.”