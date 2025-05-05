Özel'in ailesini tehdit eden kişi gözaltına alındı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in saldırıya uğramasının ardından kızı İpek Özel'in adresini sosyal medya üzerinden paylaşıp tehdit eden kişi gözaltına alındı.

HalkTV'nin aktardığına göre söz konusu kişi, Trabzon'da gözaltına alındı.

NE OLMUŞTU?

DEM Parti İmralı Heyeti Üyesi ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende Özgür Özel, Selçuk Tengioğlu tarafından saldırıya uğramıştı. Ardından sosyal medya hesabından Özgür Özel ve kızı İpek Özel’e tehdit mesajları paylaşılmıştı. Tehdit mesajlarında İpek Özel’in ev adresi de paylaşılırken, “Bu filmin sonu sizin sonunuz mezarlıkta olur” ifadeleri kullanılmıştı.