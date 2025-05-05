Özel'in ailesini tehdit eden kişi tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nın yürüttüğü çalışmalar kapsamında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve ailesi hakkında tehdit paylaşımları yapan şahsın tespit edilerek tutuklandığını açıkladı.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yapılan çalışmalarda; saldırgan S.T. adına açtığı sahte sosyal medya hesabı üzerinden, CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel ve ailesiyle ilgili provokatif paylaşımlar yapan M.A. adlı şüpheli şahıs tespit edilmiştir. Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü ile koordineli yapılan çalışmada M.A. adlı şüpheli şahıs gözaltına alınmış, Of Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

DEM Parti İmralı Heyeti Üyesi ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende Özgür Özel, Selçuk Tengioğlu tarafından saldırıya uğramıştı. Ardından sosyal medya hesabından Özgür Özel ve kızı İpek Özel’e tehdit mesajları paylaşılmıştı. Tehdit mesajlarında İpek Özel’in ev adresi de paylaşılırken, “Bu filmin sonu sizin sonunuz mezarlıkta olur” ifadeleri kullanılmıştı.