Özel'in Akın Gürlek iddiaları: AKP'den ilk açıklama

CHP Lideri Özgür Özel'in Adalet Bakanı Akın Gürlek hakkında tapu kayıtları göstererek ortaya attığı mal varlığı iddialarına yönelik olarak AKP'den açıklama geldi.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik partisininn genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında iddialara yanıt vermek yerine Özel'i suçladı.

Çelik, "Sayın bakanımızın neden hedef alındığını biliyoruz. Özel sürekli yalan söylüyor. Cumhuriyet tarihinde silgisi kaleminden önce biten ilk siyasetçisidir" dedi.

"BAKANIMIZ CEVAP VERDİ"

Çelik şunları aktardı:

"Özgür Özel günlerdir bu konuyla ilgili açıklama yapacağım diyor. Sürekli de erteledi. Bu da CHP’liler tarafından eleştirildi. Bakanın neden hedef alındığını biliyoruz.

Özgür Özel'in defalarca iddialar silsilesini icat gibi okuduğunu ve sonrasında bunların yalan çıktığını defalarca gördük. En son savunma sanayisini de hedef almıştı. Bu iş neden Özgür Özel’e düşüyor? CHP kendi gündemine hakim değil.

Mal varlığıyla ilgili olarak sayın bakanımız cevap verdi. Bunların yalan olduğunu ifade etti.Havada kalan iddialar bunlar.

"YARGIYA GİTSİN"

Özgür Özel Cumhuriyet tarihinde silgisi kaleminden önce biten ilk siyasetçisidir. CHP’ye duyduğumuz saygı gereği söylüyorum. Bu gidişle CHP’yi tarihten silecek.

Varsa bir delili gitsin yargıya. Daha önce de tamamen dedikodu olan açıklamalar yapıyor. Burası magazin derneği değil. Siyasetin de denklemi var.

Söylediği şeylerin zemini yok. Özel, partisindeki arkadaşların girdiği mal mülk işleriyle uğraşsın."