Özel'in genel başkan seçildiği kurultaya dava: Savaş müşteki, Kılıçdaroğlu mağdur, İmamoğlu şüpheli

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın şikayeti üzerine Özgür Özel'in CHP Genel Başkanı seçildiği CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'ndaki "şaibe" iddiaları üzerine yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.

T24'ten Asuman Aranca'nın haberine göre; aralarında Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, CHP Erzurum İl Başkanı Serhat Can Eş'in de aralarında bulunduğu 12 kişi hakkında, "siyasi partiler kanununa muhalafet" suçlamasıyla iddianame düzenlendi.

Savcı iddianamede benzer tüm iddianamelerde olduğu gibi alacağı ceza süresince siyaset yasağı konulmasını da talep etti.

İddianamede seçim oylamasına hile karıştırıldığı öne sürülerek, şüphelilerin 3'er yıla kadar ayrı ayrı hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

İddianamede, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da "mağdur" sıfatıyla yer aldı. Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ise iddianamede "müşteki" olarak gösterildi.

MİLLETVEKİLLERİNİN DOSYASI AYRILDI

İddianamede, kurultayda seçimlerde şaibe olduğuna ilişkin iddialar ile ilgili yapılan soruşturma esnasında haklarında müsnet suçlardan dolayı iddialar bulunan ve 28. dönem milletvekili oldukları anlaşılan kişiler yönünden dosyanın 12.05.2025 tarihinde ayrıldığı, yeni dosyanın Cumhuriyet Başsavcılığının 2025/113602 soruşturma sayılı sırasına kaydının yapıldığı belirtildi.

DİĞER İSİMLERİN DE DOSYASI AYRILDI

İddianamede, dosyada haklarında müsnet suçlardan dolayı iddialar bulunan diğer şüpheliler yönünden ise yine ayırma kararı verildiği ve bu soruşturma ve hazırlanan iddianame haricinde bir başka soruşturmanın daha yürütüldüğü anlaşıldı.

KILIÇDAROĞLU MAĞDUR, SAVAŞ MÜŞTEKİ

İddianamede, "mağdur" sıfatı verilen Kılıçdaroğlu hakkında, "Cumhuriyet Halk Partisinin 38. Olağan Kurultayı döneminde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olan ve Kurultayda genel başkan adayı bulunan Kemal Kılıçdaroğlu'nun şaibe iddialarına ilişkin olarak mağdur sıfatı ile beyanının alınması için 07.05.2025 tarihinde vekili Av. Celal Çelik'e Çağrı Kağıdı tebliğ edildiği, ancak ifade vermek için Savcılığımıza müracaat edilmediği" ifadeleri yer aldı.

İddianamede, müşteki Lütfü Savaş için de, "Müşteki Lütfü Savaş'ın 25.02.2025 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığımıza şikayet dilekçesi verdiği, 2025/52520 sayılı soruşturma sırasına kaydının yapıldığı, bu dosya üzerinden şikayeti nedeniyle müşteki olarak beyanının alındığı, sonra Birleştirme Kararı verilerek Savcılığımızın 2024/5366 sayılı soruşturma dosyası ile birleştirildiği, Lütfü Savaş'ın ayrıca Savcılığımızın 2024/5366 sayılı soruşturma dosyasında da 25.02.2025 tarihinde tanık olarak beyanının alındığı" denildi.

"DELEGELERİN İRADELERİNİ FESADA UĞRATTILAR"

İddianamenin, delillerin değerlendirilmesi ve sonuç bölümü şöyle:

"Müşteki şikayeti, tanık anlatımları, ihbarlar, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Raporu, Sosyal Güvenlik Kurumu , Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Yüksek Seçim Kurulu, Çankaya 4. İlçe Seçim Kurulu, İstanbul Ticaret Odası ve diğer kurum yazışmaları, CD/DVD inceleme tutanakları, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Fezlekesi ile tüm dosya kapsamına göre;

"İştirak halinde Özel lehine oy kullanmaları için"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan ve Cumhuriyet Halk Partisi 38. Olağan Kurultayı Divan Başkanı olarak görev yapan şüpheli Ekrem İmamoğlu'nun organizesinde yukarıda isimleri yazılı diğer şüphelilerin iştirak halinde hareket ederek, 04-05.11.2023 tarihinde Ankara Spor Salonunda yapılan Cumhuriyet Halk Partisi 38. Olağan Kurultayında oy kullanan bir kısım kurultay delegelerine genel başkan adayı Özgür Özel lehine oy kullanmaları için;

a- Bir kısım delegeye para verdikleri, bir kısmına değişik il ve ilçelerde belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği adaylığı teklif ve taahhüt ettikleri, bir kısım delege ve yakınlarını CHP'li belediyeler ile bu belediyelere bağlı şirket ve iştiraklerinde işe yerleştirdikleri, bir kısım delege ve yakınlarına çok sayıda market alışveriş kartları dağıttıkları,

b- Kurultayda oy kullanan bu delegelerden kullandıkları oyların fotoğrafını cep telefonları ile çekerek kendilerine göndermelerini istedikleri,

c- Kurultay salonunda birinci tur oylama sonucunda ikinci tur oylamaya geçilmesini geciktirerek Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylıktan çekildiğine yönelik gerçeğe aykırı açıklamalarda bulundukları,

"Özel'in genel başkanlık seçimini kazanmasına yönelik faaliyet yaptılar"

ç- Bu şekilde kurultay delegelerinin iradelerini fesada uğratarak, Genel Başkan Adayı Özgür Özel'in genel başkanlık seçimini kazanmasına yönelik faaliyet yaptıkları,

Bu haliyle şüphelilerin birlikte hareket ederek müsnet suçu iştirak halinde işledikleri evrak kapsamından anlaşılmış olmakla,

Şüphelilerin Mahkemenizde yargılamalarının yapılarak eylemlerine uyan sevk maddeleri uyarınca cezalandırılmalarına,

Şüpheliler haklarında TCK'nun 53. maddesinde düzenlenen güvenlik tedbirlerine hükmolunmasına, karar verilmesi kamu adına talep ve iddia olunur."