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Özel'in ‘sokak' açıklamasına AKP'li Birinci’den hadsiz paylaşım: "Biri, sokak köpeklerini sokağa çıkarmakla tehdit ediyor"

CHP lideri Özgür Özel'in yurttaşları demokratik eylemlere davet etmesinin ardından AKP'li Mücahit Birinci halka hakaret etti. Birinci, "Biri, sokak köpeklerini sokağa çıkarmakla tehdit ediyor" sözlerini kullandı.

Güncel
  • 05.07.2025 19:10
  • Giriş: 05.07.2025 19:10
  • Güncelleme: 05.07.2025 19:20
Özel'in ‘sokak' açıklamasına AKP'li Birinci’den hadsiz paylaşım: "Biri, sokak köpeklerini sokağa çıkarmakla tehdit ediyor"
ANKA

CHP lideri Özgür Özel, sabah saatlerinde düzenlenen operasyonların ardından gerçekleşen CHP MYK toplantısı sonrası yaptığı basın açıklamasında, vatandaşları daha önceden belirlenen demokratik eylemlere katılmaya davet etmişti.

AKP'li avukat Mücahit Birinci, CHP lideri Özgür Özel'in bugün yaptığı konuşmasında "Sokağa davet edeceğim günü ben bilirim. O gün sen ne hale düşeceğini kendin düşün. Ama bana bu milleti sokağa davet ettirme" ifadelerinin ardından "Biri, sokak köpeklerini sokağa çıkarmakla tehdit ediyor" açıklaması yaptı.

AKP'li Birinci tepki çeken sözleri sonrası anlamından saptırıldığını öne sürerek, "Bizi sevenlerde hatalı bir algıya sebebiyet verdiysek affola" dedi.

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