Özel'in "Tarihte ilk kez ankette yüzde 40'ı görüyoruz" diyerek açıkladığı anketin detayları ortaya çıktı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Marmara Cezaevi önünde "Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde diyeceğim, 1977'de 41.4 var ama o zaman anket yok. Tarihte ilk kez ankette yüzde 40'ı görüyoruz. AK Parti ile 6 puan, 6,5 puan farkı görüyoruz" diyerek duyurduğu anketin detayları ortaya çıktı.

Söz konusu anketi Halk TV yayımladı. Buna göre; anket, kararsız seçmenler dağıtıldığında CHP oy oranının %40'ı aştığını ve AKP ile arasındaki farkı açtığını gösteriyor.

Anket sonuçlarına göre, kararsızlar dağıtılmadan önce AKP %33,1, CHP ise %28,4 oy oranına sahipti. Ankette %18 olarak ölçülen kararsız seçmen blokunun oy eğilimlerine göre dağıtılmasıyla birlikte CHP'nin oyu %40,4'e yükselirken, AKP'nin oyu %34,6 olarak ölçüldü.

Bu verilere göre, kararsızlar dağıtılmadan önce CHP lehine olan 4,7 puanlık fark, dağıtım sonrası CHP lehine 5,8 puana yükseliyor. Bu oranlar, olası bir genel seçimde CHP'nin Meclis'te çoğunluğu elde etme potansiyeline işaret ediyor.

Ankette kararsızlar dağıtıldıktan sonra diğer partilerin oy oranları ise şu şekilde belirtildi:

* DEM Parti: %6,8

* Milliyetçi Hareket Partisi (MHP): %5,9

* Zafer Partisi: %2,9

* Yeniden Refah Partisi: %2,3

* İYİ Parti: %2,1

* Türkiye İşçi Partisi (TİP): %0,9

* Diğer: %2,1