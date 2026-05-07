Özel İtalyan Lisesi grevinde hukuki zafer: Mahkeme "grev kırıcılığına" dur dedi!

Özel İtalyan Lisesi’nde öğretmenlerin ekonomik hakları için başlattığı grev, 100 günü aşkın süredir kararlılıkla devam ediyor. Sürece ilişkin açıklama yapan Tez-Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Haydar Özdemiroğlu, yargının "grev kırıcılığına" geçit vermediğini belirterek Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve okul yönetimine çağrıda bulundu.

MAHKEMEDEN EMSAL KARAR

Sendikanın başvurusu üzerine dosyayı inceleyen 4. İdare Mahkemesi, Milli Eğitim Bakanlığı’nın grevdeki öğretmenlerin yerine okula geçici öğretmen atama kararını hukuka aykırı bularak yürütmeyi durdurma kararı verdi. Kararın, grev hakkının etkili bir şekilde kullanılmasını sağlama noktasında tarihi bir öneme sahip olduğu vurgulandı.

"OKUL AİLE BİRLİĞİ TÜM VELİLERİ TEMSİL ETMİYOR"

Hukuki kazanımın ardından Okul Aile Birliği ve bazı gazeteciler aracılığıyla "eğitim hakkı engelleniyor" iddiasıyla bir algı operasyonu yürütüldüğünü savunan Özdemiroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Okul yönetiminin kararlarının dışına çıkamayan Okul Aile Birliği, tüm velileri temsil etmemektedir. Velilerin önceliği öğretmenlere baskı kurmak değil, yönetimi 26 Mart tarihinde varılan mutabakatı resmi bir sözleşmeye dönüştürmeye zorlamak olmalıdır."

MEDYAYA VE NAGEHAN ALÇI'YA TEPKİ

Açıklamada, grev sürecini haberleştiren bazı gazetecilerin taraflı tutum sergilediği öne sürüldü. Özellikle gazeteci Nagehan Alçı’nın grevdeki öğretmenlerin maaşları üzerinden yaptığı kıyaslamalara değinen Özdemiroğlu, bu iddiaları "etik dışı ve grev kırıcılığını savunmak" olarak nitelendirdi. Sendika, gazetecilerin grevdeki eğitim emekçilerinin sesine kulak tıkamasının "özel okul sermayesine hizmet etmek" anlamına geldiğini belirtti.

"MUTABAKAT METNİNİ DERHAL İMZALAYIN"

Nitelikli eğitimin ancak insan onuruna yaraşır bir yaşam süren öğretmenlerle mümkün olacağını hatırlatan Tez-Koop-İş Genel Başkanı Haydar Özdemiroğlu, açıklamasını şu çağrıyla sonlandırdı:

"Milli Eğitim Bakanlığı ve Özel İtalyan Lisesi yönetimine çağrımızı tekrarlıyoruz: Mahkeme kararına uyun; öğrencilerin ve öğretmenlerin daha fazla mağdur edilmemesi için 26 Mart’ta üzerinde anlaşılan metni derhal imzalayarak toplu iş sözleşmesini yürürlüğe koyun!"