Özel İtalyan Lisesi'nde eğitim grevle başlıyor

İstanbul’un köklü eğitim kurumlarından Özel İtalyan Lisesi’nde, Tez-Koop-İş Sendikası ile işveren arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmeleri, işverenin uzlaşmaz tavrı nedeniyle grev aşamasına geldi. Sendika, üyelerinin "insanca çalışma koşulları" ve "adil ücret" taleplerinin görmezden gelindiğini belirterek mücadeleyi yükseltme kararı aldı.

Sendikanın açıklamasına göre, 2025-2026 eğitim-öğretim yılının ikinci döneminin başlayacağı 2 Şubat'ta okulda grev pankartları asılacak. Sendika yetkilileri, üyelerin hakları teslim edilene kadar okul önündeki direnişin kararlılıkla süreceğini vurguladı.

HAK MÜCADELESİ KÜRESEL ARENADA

Öte yandan Tez-Koop-İş, İtalyan Lisesi’ndeki hak arayışını sadece yerel düzeyde bırakmayarak uluslararası kamuoyuna taşıdı.

Küresel emek platformu LabourStart üzerinden başlatılan destek kampanyası, kısa sürede uluslararası sendikalardan ve emek örgütlerinden büyük destek görmeye başladı.

Sendika yönetimi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Üyelerimizin insanca çalışma koşulları ve adil ücret talepleri karşılanmadığı için grev kararı kaçınılmaz olmuştur. Mücadelemizi uluslararası dayanışmayla büyüterek, üyelerimizin haklı talepleri karşılanana dek kararlılığımızı sürdüreceğiz."