Özel İtalyan Lisesi'nde öğretmenler eşitsizliğe isyan etti: Grev kapıda

İstanbul Beyoğlu'ndaki Özel İtalyan Lisesi'nde çalışan Türk öğretmenler, maaş ve çalışma koşullarındaki eşitsizlik nedeniyle bir kez daha eylem yaptı. Yabancı meslektaşlarına tanınan hakların kendilerine verilmemesini "ayrımcılık" olarak nitelendirdi. Öğretmenler, okul yönetiminin "Beğenmiyorsanız kapı orada" tehdidine karşın mücadelelerini grev seçeneğine kadar götüreceklerini söyledi.

Eylemde konuşan Tez Koop İş Sendikası İstanbul 5 No'lu Şube Başkanı Selahattin Karakurt, okul yönetimiyle bugün yapılan toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmesinden bir anlaşma çıkmadığını söyledi.

TİS görüşmelerinin ağustosta başlamasının ardından üç buçuk ayı geride bıraktıklarını anımsatan Karakurt, “Öğretmenler yıldan yıla bir yoksulluğun içine doğru çekildiler. Artık sözün bittiği yerdeyiz. Öğretmenlerimiz sınıflarını boş bırakmak istemiyor. Ancak bunu kaçınılmaz olduğu yerde, yaşama tutunmak için ve gelecek nesillere örnek olmak için bir haysiyet mücadelesini sonuna kadar götürmek istiyorlar. Yasal mevzuata göre toplu iş sözleşme müzakere uyuşmazlığını bir noktaya kadar götürebiliriz" dedi. Eylemde okulda çalışan öğretmenler de konuştu. Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Fırat Aydın, sorunlarını çözüme ulaştırma girişimlerinin dört yıl öncesine kadar uzandığından belirterek "Fakat her defasında sorunları çözmek yerine beğenmiyorsanız kapı orada cevabını aldık. Her defasında dayanağı olmayan gerekçelerle karşılaştık. Hakaretlere, işten çıkarılma tehditlerine, mobinglere maruz kaldık. Bütün bu olumsuzluklar içinde işimizi en iyi şekilde yapmaya devam ettik. Toplu sözleşmeyi imzalamaktan kaçmaya çalışan bir anlayışla karşı karşıyayız. İspanyada bulunan okullar için italya devleti bir toplu sözleşme imzalamıştır. İspanya'da toplu sözleşme yap ama Türkiye'de toplu sözleşme yapılmasına diren. Bunun adı ayrımcılık değil de nedir? " diye sordu.

"MÜCADELEDEN VAZGEÇMEYECEĞİZ"

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni yazar Başak Baysallı ise şunları söyledi:

"Son üç yıldır bu kapı bize defalarca gösterildi. Okulun İtalyan yönetimine sorunlarımızı aktardığımızda ‘Kapı orada, beğenmiyorsanız başka okula gidin’ yanıtıyla karşılaştık. Buradan sesleniyoruz. Çalışma koşullarımızı beğenmesek de başka bir okula gitmeyeceğiz. Çünkü bize gösterilen kapıdan yıllar önce girdik, bu kapıdan onlarca öğrencimizi üniversiteye uğurladık. Hiçbir yere gitmiyoruz, çünkü öğrencilerimizi çok seviyoruz. Öğrencilerimize daha güzel yarınlar bırakmak için, bizden sonra İtalyan Lisesi’nde göreve başlayacak genç meslektaşlarımıza adil çalışma şartları oluşturabilmek için buradayız. Kimsenin ucuz iş gücü ya da kölesi olmayacağız ve mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz.”