Özel İtalyan Lisesi öğretmenleri hak arayışında: Eşit ve adil ücret istiyoruz!

Özel İtalyan Lisesi’nde çalışan öğretmenler, düşük ücretler, yoğun ders yükü ve yabancı öğretmenlerle aralarındaki çalışma koşulları eşitsizliğine dikkat çekerek adil ve insan onuruna yakışır çalışma şartları talep etti.

Öğretmenler, toplu sözleşme görüşmelerinde okul yönetiminin herhangi bir irade göstermediğini belirterek, yönetimi hızlıca masaya gelip pozitif bir teklif sunmaya çağırdı.

"İKİ KATI FAZLA ÇALIŞIYORUZ"

Düşük ücret politikası ve ağır ders yükünün en temel sorunları olduğunu belirterek yabancı meslektaşlarıyla aralarındaki uçuruma dikkat çeken Özel İtalyan Lisesi öğretmenleri, "İki katı fazla çalışıyoruz” dedi.

Toplu iş sözleşmesi sürecine de değinen öğretmenler, görüşmeler boyunca okul yönetiminin hiçbir şekilde imzaya yönelik irade göstermediğini vurgulayarak “Adil, eşit ve ayrımcılıktan uzak çalışma koşulları istiyoruz. Yönetim bir an önce masaya gelip pozitif bir teklif sunmalı” çağrısında bulundu.

BASIN AÇIKLAMASI YAPILACAK

Tez-Koop-İş Sendikası, İstanbul Beyoğlu’nda bulunan Özel İtalyan Lisesi’nde görev yapan Türk öğretmenlerin yaşadığı sorunları kamuoyuna duyurmak için bugün saat 17.30’da, Tomtom Kaptan Sokak’taki Özel İtalyan Lisesi önünde bir basın açıklaması yapacak.

Basın açıklamasında, öğretmenlerin taleplerinin dile getirileceği ve adil, insana yakışır çalışma koşullarının bir an önce sağlanması çağrısı yapılacağı kaydedildi.