Özel İtalyan Lisesi öğretmenleri hak arayışında: Eşit ve adil ücret istiyoruz!

Ada Sude ATAK

Özel İtalyan Lisesi’nde çalışan öğretmenler, düşük ücretler, yoğun ders yükü ve yabancı öğretmenlerle aralarındaki çalışma koşulları eşitsizliğine dikkat çekerek adil ve insan onuruna yakışır çalışma şartları talep etti.

Öğretmenler, toplu sözleşme görüşmelerinde okul yönetiminin herhangi bir irade göstermediğini belirterek, yönetimi hızlıca masaya gelip pozitif bir teklif sunmaya çağırdı.

Düşük ücret politikası ve ağır ders yükünün en temel sorunları olduğunu belirterek yabancı meslektaşlarıyla aralarındaki uçuruma dikkat çeken Özel İtalyan Lisesi öğretmenleri, "İki katı fazla çalışıyoruz” dedi.

Basın açıklamasını okuyan Tez-Koop-İş Sendikası 5 No’lu şube başkanı Selahattin Karakurt şu ifadeleri kullandı: “Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü. Atatürk’ün “Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller yetiştirme” görevini emanet ettiği öğretmenlerimizin bu özel gününü hakkıyla kutlayamıyoruz. Çünkü İtalyan Lisesinde çalışan Türk öğretmenlerin sorunlarını anlatmak için buradayız.

Tez Koop İş Sendikası, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca 7 Temmuz 2025 tarihli düzenlenen yetki belgesine istinaden, İtalyan Lisesi'nde toplu iş sözleşmesi yapmak üzere yetkili kılınmıştır. Sendikamız Türk öğretmenlerin çalışma koşullarında iyileştirme taleplerini okul yönetimine bir teklif halinde sunmuştur. Okul yönetimi ile sendikamız müzakerelere 19 Ağustos 2025 tarihinde başlamıştır.

Ne yazık ki o günden bugüne okul yönetimi, sorunların çözülebilmesi için gerçekçi bir yaklaşım sergilememiştir.

“YÜZDE 12’LİK ZAM TEKLİFİ TÜRKİYE GERÇEKLERİNDEN ÇOK UZAK”

18 Kasım tarihinde yapılan toplantıda okul yönetiminin sunduğu yüzde 12’lik zam teklifi, 2027 için de yüzde 0 zam teklifi Türkiye şartlarında kabul edilebilecek bir teklif değildir.

İtalyan Lisesinde çalışan Türk öğretmenler yoksulluk sınırının oldukça altındaki maaşları nedeniyle geçim sıkıntısı içindedir. Yüzde 12’lik zam teklifi onları sıkıntıdan kurtarmayacaktır. Öğretmenlerimizi gelecek yıllarda da zor günler beklemektedir. Bize sunulan bu teklif hem Türkiye gerçeklerinden hem de beklentilerimizden çok uzaktır. “

Yabancı öğretmenlerle aralarındaki çalışma koşullarının eşitsizliğine dikkat çekilen açıklamada Karakurt sözlerine şöyle devam etti:

“İtalyan Lisesindeki Türk öğretmenler malesef aynı okulda çalışan İtalyan meslektaşlarından daha ağır ders yüküne, daha kötü çalışma koşullarına sahiptir. Bu, düpedüz ayrımcılıktır. Uluslararası bir kurumun bu ayrımcılığı sürdürmesi anlaşılmaz bir durumdur. Tez Koop İş Sendikası olarak bu ayrımcılığa asla izin vermeyeceğiz. Eğitim emekçileri olarak öğretmenlerimiz, yalnızca kendi özlük hakları için değil, nitelikli eğitimin sürdürülebilmesi için de seslerini duyurmak zorundadır.

“İNSANA YAKIŞIR SOSYAL HAKLAR İSTİYORUZ”

Buradan okul yönetimine seslenmek istiyoruz. Biz eşit işe eşit ücret talep ediyoruz. Öğretmenlerimizin insana yakışır ekonomik ve sosyal haklara sahip olmasını istiyoruz.

Türk öğretmenlerin bu okulda çalışan İtalyan öğretmenlerkadar değer görmesini bekliyoruz. Çalışma koşullarının iyileştirilmesi, adil bir yönetim anlayışının benimsenmesi, ayrımcılığın ortadan kaldırılması hem okulun hem de öğrencilerimizin yararına olacaktır.”