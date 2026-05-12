Özel İtalyan Lisesi öğretmenlerinin grevi 100'üncü gününde: Öğrencilerinden büyük destek

Meral DANYILDIZ

Özel İtalyan Lisesi’nde çalışan öğretmenler, grevlerinin 100’üncü gününde buluştu. Grev alanına gelen öğretmenler halaylar ve türkülerle protestoya başladı. Direniş çadırından İtalya Konsolosluğu’na yürüyen öğretmenler basın açıklamasını burada gerçekleştirdi.

Grevdeki öğretmenlerin en büyük destekçileri ise öğrencileri oldu. Öğrenciler; açıklamaya okul binasından dışarıya el sallayarak katıldı.

Yapılan basın açıklamasında şunlara dikkat çekildi:

“Bugün grevimizin 100’üncü gününde, biz öğrencilerimizi çok özledik. Paylaştığımız eşsiz saatleri özledik. Onlara hayatta dik durmayı, emeğin kutsallığını öğretmekle mükellefiz. Buna boyun eğseydik yarın öğrencilerimizin yüzüne nasıl bakabilirdik? Geçtiğimiz aylarda yerimize başka öğretmenler getirerek sesimizi kısmaya çalıştılar. Ama bugün Türk yargısı öğretmenin emeği kutsaldır diyerek yanımızda durdu. Bu her insanın zaferidir. Biz öğrencilere kavuşmak için toplu iş sözleşmesini bekliyoruz. Bu çadır 100 gündür dersliğimiz oldu. İtalyan yetkililere bir emekçinin kararlılığıyla sesleniyoruz: Kurduğunuz köprüyü hukuki zeminde sağlamlaştırın. Biz de ait olduğumuz yere dönelim.”

DEM Parti İstanbul Milletvekili Kezban Konukçu, “Bu grev karda başladı, bu sıcakta devam ediyor. Bu kadar inat edilmesinin bir sebebi olmalı. Bu ülkede emekçinin hakkını savunduğu için tutuklanan sendikacılar var, Mehmet Türkmen gibi. O koltuklarda oturuyorsanız işinizi yapın, emekçinin hakkını korumak göreviniz” diyerek seslendi.

Tez-Koop-İş çatısı altında greve çıkan Özel İtalyan Lisesi öğretmenlerinin öne çıkan talepleri şunlar:

• "EŞİT İŞE EŞİT ÜCRET"

Öğretmenler, aynı okulda çalışan İtalyan öğretmenlerle aralarında 5-6 kata varan maaş farkı olduğunu söylüyor. Aynı işi yaptıkları halde ciddi ücret eşitsizliği yaşandığını belirtiyor.

• İNSAN ONURUNA YARAŞIR MAAŞ VE ZAM

Öğretmenler, okul yönetiminin TİS sürecinde çok düşük hatta bazı haberlerde “sıfır zam” olarak nitelenen teklifler sunduğunu ifade ediyor. Yoksulluk sınırının altında ücret aldıklarını söylüyor.

• AYRIMCILIĞIN SONA ERMESİ

Öğretmenler okulda “aynı okul, iki farklı dünya” olduğunu söylüyor. İtalyan öğretmenlerle statü, çalışma düzeni ve yönetim yaklaşımı açısından ayrımcılık yaşandığını dile getiriyorlar.

• EŞİT İŞ YÜKÜ

Özellikle nöbet görevlerinin büyük ölçüde Türk öğretmenlere bırakıldığı, ders programlarında da eşitsizlik olduğu belirtiliyor. Öğretmenler nöbet ve iş yükünün eşit paylaşılmasını istiyor.

• İNSANCA ÇALIŞMA KOŞULLARI

Öğretmenler ağır iş yükü, baskıcı yönetim dili ve kötü çalışma koşullarına karşı çıkıyor. Bazı açıklamalarda öğretmenlerin azarlandığı ve mobbing benzeri uygulamalar yaşandığı iddia edildi.

• MEB KURALLARINA UYGUN DERS DÜZENİ

Grev açıklamalarında “40 dakika ders, 10 dakika teneffüs” uygulamasının eksiksiz uygulanması talebi de yer aldı.

• MUADİL YABANCI ÖZEL OKULLARLA EŞDEĞER HAKLAR

Öğretmenler, benzer yabancı özel liselerdeki maaş ve sosyal hakların kendi okullarında da uygulanmasını talep ediyor.

• GREV HAKKINDA MÜDAHALE EDİLMEMESİ

Sendikalar, grev sırasında dışarıdan öğretmen görevlendirilmesini “grev kırıcılığı” olarak nitelendirdi. Bu konuda yargıya taşınan süreçte yürütmeyi durdurma kararı verildi.