Özel, İzmir mitinginde Erdoğan'ın açıklamalarını izletti: "Biz size yalanlarını izletelim"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel İzmir'de düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çelişkili ifadelerinin yer aldığı görüntüleri izletti.

Özgür Özel, CHP tarafından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için İzmir Gündoğdu Meydanı’nda düzenlenen miting için toplanan yurttaşlara Erdoğan'ın çelişkili açıklamalarını içeren bir video izletti.

Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Kurmaca videolarla milleti kandırmaya çalışıyor ya biz onun gibi yapmayalım. Biz size yalanlarını izletelim."