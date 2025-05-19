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Özel, İzmir mitinginde Erdoğan'ın açıklamalarını izletti: "Biz size yalanlarını izletelim"

"Kurmaca videolarla milleti kandırmaya çalışıyor ya biz onun gibi yapmayalım. Biz size yalanlarını izletelim" diyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Erdoğan'ın çelişkili ifadelerinin yer aldığı görüntüleri izletti.

Güncel
  • 19.05.2025 20:59
  • Giriş: 19.05.2025 20:59
  • Güncelleme: 19.05.2025 21:12
Kaynak: Haber Merkezi
Özel, İzmir mitinginde Erdoğan'ın açıklamalarını izletti: "Biz size yalanlarını izletelim"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel İzmir'de düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çelişkili ifadelerinin yer aldığı görüntüleri izletti.

Özgür Özel, CHP tarafından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için İzmir Gündoğdu Meydanı’nda düzenlenen miting için toplanan yurttaşlara Erdoğan'ın çelişkili açıklamalarını içeren bir video izletti.

Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Kurmaca videolarla milleti kandırmaya çalışıyor ya biz onun gibi yapmayalım. Biz size yalanlarını izletelim."

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