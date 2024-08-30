Özel: "İzmir’in kentsel dönüşüm bekleyen birçok yeri var. Ama Ankara’daki amcalar imzaları atmıyor"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu yıl 93'üncü kez kapılarını açan İzmir Enternasyonal Fuarı'nda İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cemil Tugay ve ilçe belediye başkanlarıyla birilikte, kurulan stantları gezdi. İzmir ve İstanbul büyükşehir belediyelerinin stanlarını gezen Özel, İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Halk Sağlığı Dairesi Başkanlığı standında bilgi aldı. Özel, “Belediyelerimize yazdığımız talimat sonucunda ilk olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi, Veteriner İşleri Halk Sağlığı Dairesi Başkanlığı’nı kurdu. Şimdi bütün belediyelerimiz, veteriner işlerini daire başkanlığı düzeyinde kuruyor” diye konuştu.

Özgür Özel, CHP Genel Merkezi’nin Bal ve Mayıs isimli köpekleri için İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ürettiği ödül mamalarından aldı. Özel, ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı standını gezerek yetkililerden bilgi edindi.

"Ankara’daki amcalar imzaları atmıyorlar"

İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketi Ege Şehir Planlama’nın standında ise Özel, çocuklarlarla bir araya gelerek deprem düdüklerini birlikte çaldı. Özel, “Hep birlikte deprem düdüğü çalacağız. Çünkü İzmir’in kentsel dönüşüm bekleyen birçok yeri var. Ama Ankara’daki amcalar imzaları atmıyorlar. Deprem çok tehlikeli. Ankara’da imzaları bekleten amcalara ‘Hadi artık imzaları atın’ diye uyarı düdüğü çalacağız. İmzaları, pazartesi günü atacaklar” diye konuştu.

"Orman yangınlarını söndürmüyorlar"

İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ve İtfaiye Dairesi Başkanlığı stanlarını da ziyaret eden Özel, yetkililerden bilgi aldı. İtfaiye personeliyle konuşan Özel, orman yangınlarına değinerek “Yangınların şehre ulaşmasını engelliyorsunuz. Bir de üstüne laf yiyorsunuz. Üzülmeyin hiç. Herkes neyin ne olduğunu görüyor. Orman yangınlarını söndürmüyorlar. Sonra da ‘CHP’li belediye yangınları söndürmedi’ diyorlar. Hepinize emekleriniz için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Sanal gözlük deneyimi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yapay zeka destekli ESHOT otobüsünde de direksiyona geçti ve güvenli yolculuk sisteminin tanıtıldığı otobüs ile ilgili bilgi aldı. Özel, öte yandan fuarda sanal gözlükle Leonardo da Vinci’nin ünlü eseri Mona Lisa portresine bakarak, sanal sanatı deneyimledi.

"Galata Kulesi'ni Cenevizliler'den sonra bir de AK Partililer'den kurtaracağım hiç aklıma gelemezdi"

93. İEF’in onur konuğu kenti olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi stantlarını da gezen Özel, sanal gözlükle Yerebatan Sarnıcı'nı deneyimledi. Özel, burada İBB'nin CHP yönetimine geçmesinin ardından AK Parti'nin TBMM'ye getirdiği Galata Kulesi gibi İstanbul'un tarihi binalarının büyükşehir belediyesnin elinden alınarak Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devredilmesini öngören yasa teklifine değindi. Galata Kulesi'yle ilgili maddenin tekliften çıkarılmasının ardından yaptığı konuşmayı hatırlatan Özel, "Galata Kulesi'ni Cenevizliler'den sonra bir de AK Partililer'den kurtulacağı hiç aklıma gelemezdi, iki kere kurtarıldı" dedi.