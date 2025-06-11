Özel kalem kriz dinlemiyor: Kamudan 201 milyon TL’lik özel harcama

AKP iktidarlarında, “Propaganda aracına dönüştürüldükleri” gerekçesiyle eleştirilen bakanlıkların Ocak-Nisan 2025 dönemi özel kalem hizmetleri harcamaları hesaplandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın da aralarında olduğu sekiz bakanlığın özel kalem hizmetleri giderinin, dört ayda 200 milyon TL’yi aştığı öğrenildi. Adalet Bakanlığı, 50 milyon TL’ye dayanan özel kalem hizmetleri gideri ile ilk sırada yer aldı.

Türkiye’deki on milyonlarca yurttaşı en temel ihtiyaçlardan mahrum bırakan derin ekonomik kriz, kamunun fahiş harcamalarını durduramadı. 2025 yılının ocak-nisan döneminde sekiz bakanlık, 9 bin 94 asgari ücret tutarında özel kalem harcamasına imza attı.

ADALET ZİRVEDE

BirGün’ün bakanlıkların aylık mali raporlarından derlediği bilgiye göre, Ocak-Nisan 2025 döneminde sekiz bakanlığın özel kalem hizmetleri gideri toplamı, 201 milyon 26 bin 30 TL olarak kaydedildi. Toplam 201 milyon TL’lik özel kalem hizmetleri harcamasının 48 milyon 381 bin 683 TL’si, Adalet Bakanlığı’nın özel kalem hizmetleri harcamasından oluştu. Adalet Bakanlığı’nın ardından Tarım ve Orman Bakanlığı, 32 milyon 298 bin 51 TL’lik özel kalem hizmetleri gideri ile ikinci sırada geldi.

Haziran 2023’te başladığı ve 22 aydır sürdürdüğü Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevinde 29 ülkeyi ziyaret eden Mahinur Özdemir Göktaş’ın özel kalem harcamaları da dudak uçuklattı. Bakanlığın ocak-nisan dönemi özel kalem hizmetleri gideri, 32 milyon 11 bin 229 TL olarak kayıtlara geçti.

Adalet, Tarım ve Aile bakanlıklarının yanı sıra, diğer beş bakanlığın Ocak-Nisan 2025 dönemi özel kalem hizmetleri giderleri de şöyle sıralandı:

• Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: 20 milyon 923 bin 349 TL

• Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: 21 milyon 514 bin 443 TL

• Kültür ve Turizm Bakanlığı: 27 milyon 242 bin 606 TL

• Sağlık Bakanlığı: 18 milyon 634 bin 302 TL

• Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı: 20 milyon 697 TL

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ÖZEL KALEM HİZMETLERİ NEDİR?

Bakanlıkların, “Özel Kalem Hizmetleri Gideri” adı altında imza attığı harcamalar, Özel Kalem Müdürlüklerince gerçekleştiriliyor. Özel kalem hizmetleri adı altında yürütülen faaliyetler, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nde şöyle ifade ediliyor:

• Bakanın çalışma programını düzenlemek,

• Bakanın resmî ve özel yazışmalarını, protokol ve tören işlerini düzenlemek ve yürütmek,

• Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.