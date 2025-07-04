Özel kapsamlı TÜFE'de artış yüzde 2

Mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haziranda bir önceki aya göre yüzde 2,04 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı TÜFE göstergelerini açıkladı.

Buna göre, göstergelerin alt başlıklarından genel TÜFE haziranda aylık yüzde 2,04 arttı.

BAZI KALEMLERDE DAHA YÜKSEK ARTIŞ

Geçen ay işlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE yüzde 2,07, enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE yüzde 2,31 artış kaydetti.

ALT KALEMLERDE ARTIŞ ORANLARI

Endeks, enerjide yüzde 2,27, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1,48, enerji ve gıda dışı mallarda yüzde 1,31 ve hizmette yüzde 3,12 yükseldi.