Özel, kayyum atanan Van Büyükşehir Belediyesi için heyet görevlendirdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Van Büyükşehir Belediyesi’ne kayyum atanmasıyla ilgili heyet görevlendirdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'ın görevden alınıp yerine kayyum atanmasıyla ilgili bir heyet görevlendirdi.

Van’a gidecek heyet, Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Diyarbakır Millevekili Sezgin Tanrıkulu, İstanbul Milletvekili Yunus Emre, Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara ve Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal’dan oluşuyor.