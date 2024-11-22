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Özel, kayyumlara karşı 414 belediye başkanıyla bir araya gelecek

Dersim ve Ovacık belediyelerine kayyum atanmasına tepki gösteren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, , "30 Kasım’da 414 belediye başkanımızı, kayyım belediyeciliğini ve iktidarın belediyelere yönelik saldırılarını topyekûn göğüslemek üzere Genel Merkezimizde toplantıya çağırdık" dedi.

Güncel
  • 22.11.2024 23:00
  • Giriş: 22.11.2024 23:00
  • Güncelleme: 22.11.2024 23:03
Kaynak: Haber Merkezi
Özel, kayyumlara karşı 414 belediye başkanıyla bir araya gelecek
FOTOĞRAF: ANKA

Dersim ve Ovacık belediyelerine kayyum atanmasına tepki gösteren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, , "30 Kasım’da 414 belediye başkanımızı, kayyım belediyeciliğini ve iktidarın belediyelere yönelik saldırılarını topyekûn göğüslemek üzere Genel Merkezimizde toplantıya çağırdık" dedi.

Özel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"31 Mart seçimlerinde millet, Türkiye’de bir iktidar değişimi sürecini başlatmıştır. Ancak hükümet, seçilmiş belediye başkanlarına kumpaslar kurarak, yargıyı sopa gibi kullanarak milletin iradesine direnmektedir.

Belediyelere yönelik saldırıları ayrı ayrı değerlendirmiyor, tepkimizi de topyekûn gösterme kararlılığını taşıyoruz.

30 Kasım’da 414 belediye başkanımızı, kayyım belediyeciliğini ve iktidarın belediyelere yönelik saldırılarını topyekûn göğüslemek üzere Genel Merkezimizde toplantıya çağırdık.

Halkın iradesine kafa tutan karşımızdaki bu kötülüğe karşı, sonuna kadar hep birlikte mücadele edecek, gereken tüm adımları hep birlikte atacağız."

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