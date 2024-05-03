Özel-Kılıçdaroğlu görüşmesi sona erdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve önceki dönem CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’da; Çankaya Belediyesi Ahlatlıbel Sosyal Tesisleri'nde bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve önceki dönem CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’da; Çankaya Belediyesi Ahlatlıbel Sosyal Tesisleri'nde bir araya geldi. Saat 19.05’te başlayan görüşme, yaklaşık 2 buçuk saat sürdü.

31 Mart yerel seçimlerinden sonra ilk kez yüzyüze bir araya gelen Özel ve Kılıçdaroğlu'nun görüşmesinde Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşme de gündeme geldi.

Kemal Kılıçdaroğlu, Özel ile Erdoğan görüşmesine ilişkin sosyal medya hesabından; "Sarayla müzakere edilmez, mücadele edilir" paylaşımında bulunmuş, Özel de "Lüzumsuz tartışmalarla birilerinin bitmiş olan kredilerini yeniden kazandırmak, tükenmiş olan siyasi geleceklerine yeniden umut olmak niyetinde değiliz" açıklamasını yapmıştı. İkilinin görüşmesinin ana başlıklarından birinin de bu açıklamalar olduğu belirtilmişti.

CHP'den yapılan açıklamada, Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağı görüşme öncesinde önceki genel başkanlar Hikmet Çetin, Altan Öymen, Murat Karayalçın ve Kemal Kılıçdaroğlu’nu telefonla arayarak Erdoğan ile yapacağı görüşmenin çerçevesine dair bilgi verdiği, onların görüş ve önerilerini aldığı belirtilmişti. Özel, Erdoğan ile görüşmesinin ardından ilk yüzyüze görüşmeyi Kılıçdaroğlu ile gerçekleştirdi.