Özel, Kılıçdaroğlu ile görüştü: Kurultay talebinden taviz yok

Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, “Kurultay kararı alınmasına ihtiyaç duyulduğu” vurgulandı.

CHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, mutlak butlan kararının ardından partililerde ve vatandaşlarda çok büyük bir öfke olduğunu, bu nedenle bir an önce olağanüstü kurultay kararı alınması gerektiğini iletti.

KURULTAY TALEBİ

Özel görüşmede, tüm siyasi partilerin, sendikaların, meslek odalarının, sivil toplum örgütlerinin, baroların da kararı hukuksuz bulduğunu vurguladı. CHP lideri Özel, olabilecek en erken tarihe kurultay kararı alınmasına ihtiyaç olduğunu söyledi.

Özel, partililerin ve halkın kurultay talebi konusunda kendisinin de net talebi olduğunu belirterek, “Bu konuda herhangi bir taviz vermeyeceğim” diye konuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu da partiyi en uygun zamanda kurultaya götürme niyetinin olduğunu bildirdi. Genel Başkan Özel de “En uygun zamanın” en erken zaman olduğunun altını çizdi.