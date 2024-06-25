Özel, Kılıçdaroğlu-Yavaş buluşmasını değerlendirdi: "Parti içi normalleşmeye dair kıymetli, önemli ve desteklediğim adımlar"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, önceki dönem CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın görüşmesine ilişkin; "Yemeğin haber değerinin olması demek ki bu konularda bizim de biraz normalleşmeye ihtiyacımızın olduğunu gösteriyor. Bunları parti içi normalleşmeye dair kıymetli, önemli ve desteklediğim adımlar olarak nitelendiriyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 10 Ekim Barış Derneği Dayanışma Yemeği'ne katılmak üzere geldiği Vedat Dalokay Kokteyl Salonu önünde basın mensuplarının sorularını cevapladı.

ABB Başkanı Mansur Yavaş ve önceki dönem CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun görüşmesi hakkında sorulan soruya Özel şöyle cevap verdi:

"CHP'de kim kimle iletişim kuruyorsa, sohbet ediyorsa bu partinin yararına bir iştir. Mansur Bey de bu akşamki yemekle ilgili bilgi verdi. Ben de memnuniyetimi ilettim, Ekrem Beyin de açıklamasını takip ettim. Önümüzdeki haftalarda olacak bir yemek. Yemekler yenmiyorsa ve önceki genel başkanla birlikte büyükşehir belediye başkanlığı yapmış ya da görev yapmış arkadaşlar yemek yemiyorlarsa, sohbet etmiyorlarsa bunun haber değeri vardır. Yemeğin haber değerinin olması demek ki bu konularda bizim de biraz normalleşmeye ihtiyacımızın olduğunu gösteriyor. Bunları parti içi normalleşmeye dair kıymetli, önemli ve desteklediğim adımlar olarak nitelendiriyorum."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında normalleşme süreci ile ilgili yaptığı açıklamalara grup toplantısında Bahçeli'nin rahatsızlığı nedeniyle cevap vermeyen Özel, "Sayın Bahçeli'nin çıkışta biraz istirahat etme ihtiyacı duyduğunu öğrendim, endişelendim. Sağlık durumu hakkında Grup Başkanvekillerinden bilgi aldım. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi ilettim ve o gündemi atladım. Şimdi de o gündeme dönmenin bir anlamı yok" dedi.

Özel, AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın asgari ücret açıklamasına ilişkin de şunları söyledi:

"Biz de zaten bundan endişe ediyoruz ve bununla ilgili çalışma yapıyoruz. Asgari ücret, TÜİK'in enflasyonlarına göre verildiği günden itibaren yüzde 25 aşındı. Gerçek gıda enflasyonuna göre yüzde 40-45 aşınmış durumda. Bu noktadan sonra öyle bir çalışmamız yok demek vicdansızlığın ve bu vatandaşın gönlünde düştükleri yerin boşuna olmadığının, vicdansızlığın bir göstergesidir. Bu asgari ücretle Hamza Bey bir ay geçinsin, ondan sonra gelsin böyle değerlendirmeler yapsın."