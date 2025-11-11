Özel, Kocaeli'ndeki faciayla ilgili isim verdi: Getirdiği hammadde arasında uyuşturucu çıkan...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'de düzenlenen partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Özel'in kürsüye çıktığı sırada salondakiler "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber, ya hiçbirimiz" sloganları attı.

Sözlerine Mustafa Kemal Atatürk'ü anarak başlayan Özel, "Son zamanlarda okuduğum bir anekdottan etkilendim. Bir gün mecliste bir milletvekili, İstanbul ya da Ankara illerinden birine Atatürk'ün adının verilmesini, böylelikle Atatürk'ün adının şehrin temellerine kazınmasını önermiş. Bunu duyuyor Paşa. Milletvekilini çağırıyor ve şöyle diyor: Bir ismin dillerde kalması için şehrin temellerine sığınmasına gerek yoktur. Bakın, şehrin ismi İstanbul ama Fatih Sultan Mehmet'i hemen hatırlıyoruz. Eğer ben bir şey yapabildiysem, şehrin temellerime ismini yazarak değil, milletin kalbine yazarak anılmak isterim. İşte kalbine milletin kalbine yazıldığının en iyi göstergesi. Dün biz Sayın Erdoğan'ın başkanlığındaki devletimizi, meclisimizi, milletimizi temsil eden heyetle huzurdaydık" dedi.

Özel, daha sonra Kocaeli'nde yaşanan yangın faciasına değindi.

CİMER'e yapılan şikayeti okuyan Özel, şunları söyledi:

"Maalesef bu ülkenin birer ferdi olarak bu ülkede yaşadıklarımız çoklu kriz ortamı her birimizi gerçekten her bir gün bir başka üzüntüyle, bir başka çelişkiyle, bir başka felaketle, bir başka haksızlıkla yüzleştiriyor.

Onlardan bir tanesi de Kocaeli Dilovasında iş yerindeki yangında 3 çocuk yaşta 6 vatandaşımızı kaybetmemiz de yüreklerimizi dağladı. Bu iş yerinin kaçak olduğu, kaçak işçi çalıştırdığı, çocukların emeğini sömürdüğü ortaya çıktı ve bir kez daha bir kara düzenle yüzleştik. 16 yaşındaki Cansu Esatoğlu, 17 yaşındaki Nisa Taşdemir, 17 yaşındaki Tuğba Taşdemir emekleri sömürülen çocuk işçilerimizdi. Mahallelerinden defalarca şikayet edilmelerine rağmen işlem yapılmayan ve adeta göz göre göre felaketin beklendiği bir süreç yaşandı o mahallede.

Cimer'e yapılan başvuru şu şekilde. Bakın Cimer'e yazan vatandaşımız, adı belli, sanı belli, televizyonlarda da izledik. Şöyle yazmış." Kocaeli Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mahallesi, İş Bankası Şubesinin yanında Vahdet Cami'nin bitişiğinde ismi levhası olmayan parfüm imalat ve dolumu yapılan iş yerinde Mahallemizin kadınları ve çocukları yaklaşık 15 çalışan olup bunların çoğu sigortasız çalışıp iş güvenliği hiç olmayıp ihtiyacı olan kadınların kovulma tehdidiyle çalıştırıldığı yemek parasının 70 lira olduğu yemeği de gidin kendiniz yiyin diyerek işçi kadını sömüren bu doymaz iş yeri sahibini yüce devletimize şikayet ediyorum. Gereğinin yapılmasını arz ederim.

"78 KİŞİYİ CAYIR CAYIR YAKAN ADAM KASILA KASILA GEZİYOR"

Devlet dediğin binalar, devlet dediğin bilgisayarlar, mail adreslerinden ibaret cansız bir yapı. Ama onu yönetmeye milletin yetki verdikleri var. İşte oradan saygıyla arz edip devletten cevap geliyor Cimer'den. İş sağlığı ve güvenliğine yönelik alınmayan tedbirlerin neler olduğunu, iş yerinin hangi kısmında ve ne zamandan beri alınmadığını, iş yerinin tam unvanını, tam adresini iki yanında bir yanında İş Bankası, onun yanında İşkur var. Bize buranın tam adresini iletişim bilgilerini belirttiğiniz takdirde başvurunuzu işleme alacağız. Yoksa almamışlar. Çocuk işçilerin ise yaşları ve kimlik bilgilerini bizimle paylaşmanız gerekmektedir. Tarif var, adres var, tespit var, ihbar var ama bunun karşısında harekete geçmeyip denetim için ayak süreyen ve dünkü felaketi bekleyen birileri var.

"MUTLAKA BU DÜZENİN SONUNU GETİRECEĞİZ"

Bakan'a soru sormak yok, Kartalkaya'da 78 kişiyi cayır cayır yakan adam kasıla kasıla geziyor. Gidip ona bunun hesabını soramıyorsun. MESEM'de çalışan çocuk sayısı 2 milyonu geçti. Çalışma Bakanı'nın bütçesinde çocuk işçiliği ile micadele edilsin diye ödenek var. MESEM üzerinden patronlara verilmek üzere 6 milyar lira teşvik koymuşlar. Görevi süresinde 16 tane Soma katliamı olan, çocuk işçilik sistemine teşvik koyanların, Kartalkaya'nın baş sorumlularının ve Gebze'de çöken binanın sorumlularının burada pişkin pişkin oturup bir gensoruya dahi muhatap olmadıkları düzenin adına AK Parti'nin kara düzeni diyoruz. Mutlaka bu düzenin sonunu getireceğiz.

FACİAYLA İLGİLİ İSİM VERDİ

Kaçak işçi ve çocuk işçi çalıştıran tesisin sahipleri değerli milletvekillerim bilhassa pandemide grubumuzun yarısı o dönemde de milletvekiliydi. Maalesef tanıdık çıktı. Şirket pandemide meclise tek başına kolonya ve dezenfektan tedariki yapan. Genel Kurul'da Tekirdağ'dan hareketle Meclis Başkanına Sayın Şentop'a bu firma bu ihaleyi ne zaman aldı dediğimde önce o ihalenin, o şirketin onları bedava verdiği söylenen.

"AK PARTİ'YE YAKIN, İHALELER VERİLDİ"

Sonra davet usulü ihaleler çıkan ve yurt dışına sattığı kolonyalarda metanol bulunan onu içeriye satan. Yurt dışından getirdiği hammadde arasında uyuşturucu çıkan, tutuklanan ama sonra bir şekilde beraat eden Ali Osman Akat'ın Akat ailesinin bir şirketi olduğu ortaya çıktı. Yani bu çağrılar yapılıyor. Bu ihbarlar yapılıyor. Ama bir türlü gidilmiyor. Vatandaş diyor ya. Kaç kere şikayet ettik. Söyledik. Hepimiz biliyorduk. Gelemeyiz, yapamayız, yıkamayız.

"Bütün Dilovasını yıkacağım. Sonra ancak geleceğim burayı yıkacağım" diyenlerin aslında 14 Nisan 2022'de mecliste tartıştığımız. AK Parti'ye yakın, AK Parti'nin koruduğu kolladığı ihaleler verdiği, Tekirdağ'da AK Parti siyaseti finansına katkı sağlayan şirketi Kocaeli Dilovası'ndaki o katliamda gördük.

Çalışma Bakanı Haziran 2023'te göreve gelmişti. O günden bugüne 4836 emekçi öldü. Yani bütün vatandaşlarımıza şunu hatırlatmak isterim. Soma faciası oldu. Bütün dünya Soma'ya baktı. Bütün Türkiye Soma'yı izledi. Neredeyse bir ay bütün televizyonlar 2 3 hafta Soma'da madenin ağzından verdiler akşam ana haberlerini. Sunucular oradaydı. Bütün gazeteciler oradaydı. Ve ne diyorduk? Soma'yı unutursak yüreğimiz kurusun. İlk gün mahkemenin kapısında kilometrelerce kuyruk vardı. Son gün öldürdükleri kişi başına beşer gün yatıp çıktıklarında içeride biz 180 kişiydik. 300 kişilik mahkemede. Son karar gününde."

Özel, konuşmasının devamında salon bulunanlara "deprem gerçekleri" videosu izlettirdi. Söz konusu video şöyle:

CHP lideri Özgür Özel, partisinin Meclis'teki grup toplantısında "deprem gerçekleri" videosu izlettirdihttps://t.co/jQpQmQ6Kjk pic.twitter.com/P1ZX6KPQDr — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) November 11, 2025

Özel, daha sonra şu ifadeleri kullandı:

"Halen daha 350 bin kişi konteynerlarda yaşadığı 3. yıl geliyor, 1000 gün geçti halde bir tane drone cafcaflı bir sokağa karşılıklı 15 tane, 30 tane apartman güzel drone çekimleri gitsin gelsin. Arka sokağa bakmadan, konteyneri görmeden, verilen sözün tutulmadığını örten İstanbul'a Ankara'ya, Manisa'ya, Rize'ye biz sözlerimizi tuttuk diyen bir haksızlık Hatay'ı çıldırtıyor. Adana'yı Adıyaman'ı çıldırtıyor.

Malatya'ya bu kadar da olur mu dedirtiyor. Kahramanmaraş'a yazıklar olsun dedirtiyor. Ama İstanbul'a kar yağmadan Türkiye'ye kış getirmeyenler depremin 1000'inci gününde iletişim kampanyası yürüttüler. Dedim ki nasıl yapıyorlar?

En güzel yerleri çekiyorlar. Hatay'da durum ne? İşte milletvekilleri burada, Hatay perişan. Malatya perişan, Maraş perişan, Adıyaman perişan. O zaman dedim ki madem öyle. Hani videoları açıp açıp izletiyor da sonra oradan onu söylüyor, bunu söylüyor ya öyle ne montaj ne bir şey. Dün dün Adıyaman, dün Malatya, dün Kahramanmaraş, dün Hatay. Ekranın sol üst köşesinde dünün tarihini ve neresi olduğunu ve aslında depremin 1000'inci gününde Murat Kurum'un iletişim kampanyası diye Türkiye'yi kandırdığı bölgede aslında neyin olduğunu hep beraber bir izleyelim. Kapatalım ışıkları, yayında kalanı ve yayından kaçanı görecek millet. Hiç kimseye hakaret yok. Gerçek depremzedenin duygusu, düşüncesi ağzından çıkanlar. Görün bakalım neymiş bölgede yaşananlar? (Depremzedelerin yaşadıklarını anlatan video izletildi)

Bir yandan, bir yandan da AK Parti'nin kara düzeninde bir yandan yangını görüyoruz. Bir yandan göçüğü görüyoruz, bir yandan depremde vermediği sözleri görüyoruz. Bir yanda da planlı şehirleri, doğayı ve halkı gözetmeyen, yandaş olunca gözü dönmüş bir rantçılığa ses etmeyen bir iktidarı görüyorum. Sinpaş Marmaris'te 1998 Sinpaş'a 98'de buranın verilmesi de yanlış ama 98 bu halde. Marmaris'te aday belirleme sürecindeyiz.

En büyük travma Sinpaş. Çünkü ikinci etap büyümüş, 3 etap diyorlar. Devlet arkalarında Marmaris bizden bu, buna mücadele edecek bir aday arıyor. Bugünkü Marmaris Belediye Başkanını MYK salonundan gece 3'ü çeyrek geçe aradım. Gece 3'ü çeyrek geçe.

Dedim ki gencecik yaşındasın. İlçe başkanlığından tanıyoruz. Sen dedim geldiğinde başta bu Sinpaş, bu rantçılarla mücadele edebilecek misin? Ederim Genel Başkanım. Söz mü? Söz. Cumhuriyet Halk Partisi sözü mü? Cumhuriyet Halk Partisi sözü. Acar Ünlü'yü görevlendirdik. 98'de şu halde ama büyük resim için görürseniz şu kadarı var 98'de. Şimdi dağlar dolmuş. İkinci etapla buralar dolmuş. 3 etapla villalar, millalar 46.000 metrekarelik yer yandaş Sinpaştarafından 273.000 metrekareye çıkarılmış. Ha buralarda bizim sürecimizde seçime 3 gün kala imza atılmış. İmzayı atanları ben partimden attım. İmzayı atanların yani bu suça bir şeyiyle giderayak ortak olanların Cumhuriyet Halk Partisi gibi bir partide yeri yok dedik. Acar Ünlü geldi.

ENFLASYONDA ZİRVEDEYİZ

Konuşmamın sonunda söyleyeceğim. Önümüzdeki dönemde sadece sorunları değil, çözümleri duyacağınız çok bambaşka bir sürecin de içine giriyoruz. Ama 2018'den bu yana kronik hale gelen bir ekonomik kriz yaşıyoruz. Sayın Erdoğan'ın şanla şerefle bitirdik dediği 23 yıla ilişkin geçen hafta madalyalarını takmıştık hatırlıyorsunuz. Beşi bir yerde. Kısaca hatırlayalım. Yoksullukta Avrupa birinciliği madalyası, işsizlikte Avrupa birinciliği madalyası, gelir adaletsizliğinde Avrupa birinciliği madalyası, yüksek faizde Avrupa birinciliği dünya ikinciliği madalyası, enflasyonda Avrupa birinciliği, dünya 5inciliği madalyası. Şimdi 6. madalyayı kazandılar. Onu da 5i bir yerdenin yanına 6. madalyayı takmak lazım. Gıda enflasyonunda Avrupa'da 1inci, dünyada 5inci. Dünyada dünyada Dünyada 200'ün üzerinde ülke var. Kiminin adını bilmiyorsun. Bunların dördü hariç geri kalanının da gıda enflasyonu bizden düşük. Bizi gıda enflasyonunda geçen 4 ülke. İran, Güney Sudan, Nikaragua ve Haiti.Haiti ve Nikaragua'dan sonra gıda enflasyonu en yüksek 5. ülke Türkiye. Bizden düşük 200'ün üzerinde ülke var. Ve maalesef maalesef bu fotoğrafları partimizin grubumuzun fotoğrafçıları ikisini dün bizzat çekti.

"YIKIM KARARININ YÜRÜTMESİNİ DURDURDULAR"

Tabii bunların arkasında bakanlık duruyor. İstedikleri mahkemeden tak yürütmeyi durdurma alıyorlar. Çok namuslu ülkesini seven, doğayı seven hakimlerle bunların etki edebildikleri yukarıdan baskı yaptırdıkları arasında bir hukuk mücadelesidir gidiyor. İstinafın birinden onlar yürütmeyi durdurmayı alıyor. Birinden biz onlara bilmem neyi alıyoruz. Geldik 58 ruhsat iptal edildi. Yani şunun dışındaki 58 ruhsat iptal edildi. 1 milyar lira para cezası kesildi belediyemiz tarafından. Suç duyurusunda bulunduk ama talanı durdurmakta zorlanıyoruz. Halen daha kıyı dolgusu yapıyorlar. Bu kenarları dolduruyorlar. Bu kenarları dolduruyorlar. Halen daha beton döküyorlar. Biz mühür takıyoruz. Mühür gelip kırılıyor, çalışılıyor. Valisi, kaymakamı, jandarması ses edemiyor. Neden? Arkasında kimin olduğu belli. Buradan şimdi bu bu binanın fazladan yapılmış yerlerine, haksız, usulsüz alınmış ruhsatlarına dava açtığımız gibi onların mahkeme kararlarına karşı mahkeme kararları aldığımız gibi yıkım ihalesi açtık. Yıkım ihalesinin olduğu gün yıkım kararının yürütmesini durdurdular.

Marmaris'te Marmaris Belediyesi'nin Cumhuriyet Halk Partisi Örgütünün, Marmaris'teki çevrecilerin, Muğla'daki çevrecilerin bu doğa katliamına karşı mücadelesi sürüyor ama kamuoyunun farkındalığı ve desteği lazım. Yıkımı durdurmak, ruhsatları Ankara'dan almak, buralara oturmaya açmak ve 273.000 metrekare ile Marmaris'in canına okumak istiyorlar. Marmaris'e, Muğla'ya, Türkiye'ye vicdanı olan herkese sesleniyorum. Bu rezillik karşısında hukukçusundan ilk kez oy kullanacak vatandaşına kadar hepimizde sorumluluk var. Hepimiz elimizi vicdanımıza koymalıyız. Bu rezilliği durdurmalıyız.

"AK PARTİ'NİN KARA DÜZENİ BUDUR"

Bu arada bizim belediye başkanımız Acar'a bunun etrafında köylerde köylüler yapar ya kendiliğinden evler. 150 tane kaçak köy evi tespit etmişler. Bunları yık diye emir veriyorlar. Yıkım kararı aldığımız gün yürütmeyi durdurma kararını verdirtenler gariban köylünün köy evine bir göz ilave etmiş. Videodan çektim. O bir göz evi dahi yık diye talimat veriyorlar. AK Parti'nin kara düzeni budur. Bu düzeni değiştirmek boynumuzun borcudur. Şimdi Tabii aslında bütün grup toplantılarında ya da meydanlardaki mitinglerde hep ekonomik zorlukları, sorunları konuşuyoruz. Şimdi bütçe dönemi daha çok konuşmaya devam ediyoruz

Sayın Erdoğan'la fikir olarak aynı tespitte buluştuğum ama sorumluluk olarak ayrıştığım bir nokta var. Doğurganlık hızının yarattığı tehlike. Şu anda doğum artış hızı Türkiye'de 1.7. Maalesef bu da AK Parti'nin kara düzeninin sonucu. Millet yoksulluktan, gelecek kaygısından dolayı öyle bir korktu, öyle bir frene bastı ki yav 22.000 lira asgari ücret veriyorsun. Neden çocuk sahibi olsun? Nasıl olsun?

O yoksulluğun içine bir çocuk doğurmaya veya bir tane varsa bir ikincisini düşünmeye cesaret edemiyor artık çiftler. Peki Erdoğan hani diyorlar ya güçlü lider dünya lideri öyle lider böyle lider. 3 çocuk yapın diyordu. Yetmez 5 diyordu. Nasıl düşmüş bu iş 1.7'ye? Sayın Erdoğan'a soruyorum. Geldiğinizde iktidara Türkiye'deki hane halkı büyüklüğü 4'tü. 4 kişiden Türkiye'deki nüfusu haneye böldüğünde 4 çıkıyordu. Şimdi 3 çıkıyor. Yani siz Türkiye'yi iki çocukla aldınız bir çocukla hale getirdiniz aşağı yukarı. Doğurganlık hızıyla ilgili Erdoğan şöyle demiş. Bu bir intihardır. Doğru. Bu bir toplum için intihardır. Peki bu toplumu intihara sürükleyen kimdir? İntihara sürükleyen kimdir bu toplumu? Kabahat vatandaştan mı? Yoksulluğu, güvencesizliği dayatan bu iktidarın kara düzeninde mi?

"KADINI SADECE AİLEYE SIKIŞTIRILMASINA İTİRAZ EDİYORUZ"

Millet kırık yumurta alıyor. Yırtık yufka alıyor, çıkma meyve peşinde koşuyor. Sonra da neden yeterince çocuk yapmıyorsun? Güya aile yılındayız. Aile kurumunu zayıflatan bu kara düzenin kendisidir. Bakın bütün vatandaşlarımıza söylüyorum. Öyle aile emekli yılındayız dedi perişan etti bu emeklileri geçen sene. Geçen sene emekli yılında emeklilerin canını okudu. Bu sene Aile yılındayız. Doğum artış hızı 1.7'ye düşmüş. Hane halkı büyüklüğü 3 kişiye düşmüş ve aile kurumunu zayıflatan şeyin kendisi AK Parti'nin dayattığı açlık, yoksulluk, güvencesizlik ve gelecek kaygısıdır. Buradan tek şey söyleyeceğim şu: Biz kadına birey olarak değer veriyoruz. Kadını sadece aileye sıkıştırılmasına itiraz ediyoruz Gençler ne zaman istiyorlarsa devletin de desteğiyle evlenecekler, aile kuracaklar, çocuk sahibi olacaklar. Her isteyen istediğince ben karışmayacağım. Kimse karışmayacak. Cumhurbaşkanımız karışmayacak. Kim ne kadar istiyorsa kendi gönlünce çocuk sahibi olacak. Devlet de sizinle birlikte o çocuğun o ailenin arkasında kapı gibi duracak.

Canlı yayında grubumuzu takip eden değerli AK Parti ve MHP seçmenleri ve üyeleri Sayın Erdoğan'ın kurduğu kara düzenden bu partinin üyeleri ya da oy verenleri sorumlu değildir. Kartalkaya'nın yanmasına sebebiyet verenler Soma faciasına sebebiyet verip yargılanmasına izin verilmeyenler metro inşaatıyla koca bir mahalle göçük tehlikesindeyken Makine Mühendisleri Odasını dinlemeyenler ya da bugün konuştuğumuz parfüm fabrikası yangınına yandaşın yeri diye denetlemeye gitmeyen kara düzeni yönetenlerdir. Bu kara düzen değiştiğinde emekliler sadece CHP'li emekliler değil, AK Partili emekliler de hak ettiği maaşı alacaktır. Bu iktidar değişirse bana da ilişilir mi diye korkmayın. Sadece suçu olanlardan hesap soracağız. Sizlere söyleyecek sözümüz oy verin siz de rahat edin.

Daha iyisini yapmaya da ümidimiz var, hakkımız var. Ama anayasayı tanımayanlarla ona değer vermeyenlerle birlikte anayasa yapmak riskinden dolayı önümüzdeki süreçte bu millet anayasa yapacak anayasa yapmasını beklediği güçlü bir parlamentoyu bir kez daha tesis ettiğinde ve artık ülkede anayasa tanımazlar değil anayasal düzene sahip çıkanlar Türkiye'de o düzeni kuranlar 150 yıldır, 200 yıldır bunun mücadelesini verenler iktidar olduğunda çok daha iyi bir anayasamız olacak.

Ama en kötü anayasa anayasasızlıktan iyidir. Çünkü anayasa en başta, en başta yaşamın teminatıdır. Güvenliğin teminatıdır. Mal mülk sahibi olmanın mirastan hak sahibi olmanın, boşanırsan ortada kalmamanın, bir nafaka almanın sonuçta devletin senin adına silah kullanmasının, caydırıcı olmasının suçu önlemenin, malın mülkün canın namusun garantisidir anayasa. Ve bir bütündür anayasa. Anayasal düzen olmazsa gücü gücüne yeten dönemi başlar.

Köşedeki bakkalı alışverişe değil yağmaya gider birileri. Bu sefer ondan sonra giden alacak bir şey de bulamaz. Kimin gücü kime yetiyorsa oraya başlar. Bu yüzden anayasalar var. Bu yüzden var. Toplum sözleşmesi bu. Şimdi birileri anayasayı işine gelen maddesine sahip çıkan, işine gelen sayfayı baş tacı yapan, işine gelmeyen sayfayı yırtıp atan bir anlayışa büründüler. Bunu vaktiyle anayasayla ilgili ben o kararı tanımıyorum, saygı da duymuyorum diyerek aslında Erdoğan bu yolu açtı.

Sonra Anayasa Mahkemesi'ki bütün üyeleri AK Parti döneminde atandı. Sayın yüksek yargıçlar yani şöyle diyemez Erdoğan. Efendim bu Anayasa Mahkemesi aleyhime çalışıyor. Senin döneminde atandı herkes. Senin belirlediğin usule göre atandılar. Yapılan işlere bakıyorlar. Bazen bizim de memnun olmadığımız kararlar veriyorlar.

Bazen hukuka çok uygun kararlar veriyorlar. Ama bizim kararlarına saygı duyduğumuz saygı duymak zorunda olduğumuz bir kurum. Ve özellikle de övüne övüne bitiremedikleri kişisel başvurucu hakkı ki o gelirken bu maddeyi biz de destekliyoruz demiştik.

TAYFUN KAHRAMAN TEPKİSİ

Ama onlar zehrin etrafına şeker kaplama yapmışlardı. Şimdi bu Anayasa Mahkemesi Tayfun Kahraman'ı bizim kardeşimiz çok değer verdiğimiz bir isim. Pırıl pırıl birisi Vera'nın babası biliyorsunuz. 4 yaşındaydı Vera babası gittiğinde geçen sene okula başladı. Babası bir kere kreşe götürüp alamadı. Her gün Vera'nın babasına söylediği telefonda bir söze yazdığı bir mektuba, çizdiği bir resme ağlıyoruz biz. Bunu samimiyetle Sayın Erdoğan'la da paylaşmıştım. Tayfun öyle biri ki Gezi olayları sırasında görüşülen heyetteymiş. Çıkınca diyor ki Sayın Başbakanımız diyor. Bunu bunu bunu bunu vaat etti diyor. Hemen diyor Topçu Kışlası yapılmayacak. Ağaçlar kesilmeyecek.

Mahkeme kararı beklenecek. Mahkemeyi kaybetsek bile İstanbul'da referanduma sunulacak. Gezi sakinlerini evlerine dönmeye davet ediyoruz. Taktirlerine bırakıyoruz diyor. Yani aslında Erdoğan'ın o şeytanlaştırdığı Gezi'nin o tartışmalı son günlerinin yaşanmadan daha hadi herkes evine gitsin ağaçları kurtardık mücadelesinin adı Tayfun Kahraman. O günkü yaptığı basın açıklamasını da kendisine verdim. Daha sonra Sayın Bülent Arınç'a da söyledim. Müzakere yürüten hiç şiddetin bir tarafında olmayan birisi."

