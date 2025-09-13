Özel kolejde öğretmen kıyımı

İlayda SORKU

Uşak’ta Yutek şirketine bağlı Melek Su Koleji’nde çalışan öğretmenler emek gaspına karşı hukuki süreci başlattı. Kayıt ücreti olarak 95 bin TL ile 125 bin TL arasında değişen bir fiyat skalasına sahip ve devlet destekli olduğu için öğrenci başına devletten para alan kolej, aylarca eğitim emekçilerinin maaşlarını ödemedi. Öğretmenler, maaşlarını talep ettikleri için Kod 46 ve 49’la işten çıkarıldıklarını aktardı. İçeride kalan maaşların ödenmesi ve kıdem tazminatlarının verilmesi talebiyle açılan davalar sürüyor.

Geçen yıl Eylül ayından itibaren maaşların gecikmeye başladığını aktaran bir öğretmen, yaşananları şöyle anlattı:

"İlk başta gecikerek yattı. Sonraki süreçlerde iki üç ay içeriden gittiğimiz dönemler oldu. Müdüre ayrılacağımı söyledim, bana beklemem gerektiğini söyledi. Okullar kapanana kadar bekledim. Bu sırada iki ay maaşımız yatmamıştı. 20 Haziran’da öğretmenler odasına gelip ‘ikinci bir emre kadar izinlisiniz’ dedi. Biz öğretmeniz, böyle bir emir komuta olamaz. Belge olmadan ayrılmayacağımı söyledim ama tekrar ‘ikinci bir emre kadar tatilsiniz, çıkın’ dendi ve bu şekilde işten çıkarıldık. İzinlisiniz deyip gönderdikleri öğretmene 3 gün işe mazeret bildirmeden gelmemekten tutanak tuttular. Sonrasında avukata devrettik. Benimle birlikte dört kişi dava açtık. Dört arkadaşıma Kod 46, bir arkadaşıma Kod 49’dan çıkış verdiler.”

Sadece haklarını aradıkları için İş Kanunu’nda "görevi kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin sırlarını ortaya atmak" olarak yer alan Kod 46 ile işten çıkarıldıklarını aktaran öğretmen, “10 kişi işten çıkarıldı. Muhasebe sorumlusu, hizmetli personel de dahil. Hizmetli personelimizle de kötü ayrılmışlar onlar da davalık” dedi.

RÖGAR BİLE TEMİZLETİLDİ

İşten çıkarılan bir başka öğretmen ise, “Bakanlıkla sıkıntı yaşamamak için sigortamız tam yatırıldı ama maaşlarımız verilmedi. Kod 46 ile atılanlar dava açtı, kalanlar alacak için arabulucuya gitti” diye konuştu.

“Velilerin desteği büyük” diyen öğretmen, “Bazı veliler olayların ardından çocuklarını okuldan aldı. Öyle bir okul ki 2023’ten beri bir yemek şirketine borcu var, bu yüzden de mahkemelik. 2023’te öğretmenlere meslek dışı işler yaptırmalarıyla, rögar temizletmeleriyle gündeme gelmişlerdi. Okul devlet destekli, öğrenci başına binlerce lira alıyor. Fahiş kayıt ücretleri alıyor ancak hakkımızı ödemiyor. Biz yıllardır bu okulda emek verdik, emeğimiz gasp edildi” ifadelerini kullandı.