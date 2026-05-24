Özel kolları sıvadı: Saha çalışmaları devam edecek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Meclis Parkı’ndaki eylemin ardından TBMM’deki odasına geçti. Görevine CHP Grup Başkanı olarak devam edeceğini belirten Özel’in, TBMM’deki makamında milletvekilleri ile bir araya geleceği öğrenildi.

CHP Lideri Özel, TBMM’deki makamına kurmayları ve partililerin alkışları eşliğinde girdi.

CHP kurmayları, Özel’in vakit kaybetmeden yeni döneme yönelik yol haritasını belirleyerek sahaya çıkacağını kaydetti. Bayram boyunca sahada, yurttaşlarla bir arada olacağı ifade edilen Özel’in, milletvekilleriyle koordineli şekilde saha çalışmalarını planlanacağı bildirildi.

“SAHADA OLACAĞIZ”

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nce çalışmaları yürütülen Hükümet Programı’ndaki somut vaatlerin kamuoyu ile paylaşılmaya devam edeceğini belirten CHP’liler, “Vaatlerimiz ile ‘Türkiye’nin sorunlarını çözeriz’ demiştik. Mücadelemiz ve iddiamızı tanımadığımız mutlak butlan kararı kesemez. Sahada olmaya, vaatleri anlatmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

MANSUR YAVAŞ ÖZGÜR ÖZEL'İ ZİYARET ETTİ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Özgür Özel'i Meclis'teki makamında ziyaret etti. Yavaş ve Özel, kısa bir süre sohbet etti. Özel ile görüşmesinin ardından Yavaş, TBMM'den ayrıldı.

ÖZEL, MECLİS'TE KAPALI GRUP TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİYOR

CHP Lideri Özgür Özel, milletvekilleriyle grup toplantısı gerçekleştiriyor. Gazetcilerin alınmadığı toplantıda Özel'in, yeni döneme yönelik yol haritasını milletvekilleriyle paylaşması bekleniyor.

ÖZGÜR ÖZEL: YARIN MECLİS'TEYİZ, DEM PARTİ ZİYARETE GELECEK

Özgür Özel grup toplantısının çıkışında, “Yarınki programınız nedir?” sorusuna, “Meclis’teyiz, DEM Parti ziyarete gelecek” yanıtını verdi. Özel, bundan sonra mecliste olacaklarını bir kez daha belirtti