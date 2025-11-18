Özel: Komisyon'daki görevli arkadaşlarımızla perşembe günü toplantı yapacağız

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun İmralı‘ya gitme gündemiyle cuma günü toplanacağının açıklanması üzerine konuyla ilgili açıklama yaptı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özgür Özel, "Komisyon'daki görevli arkadaşlarımızla perşembe günü toplantı yapacağız" dedi.

NE OLMUŞTU?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugünkü grup toplantısı konuşmasında sürecin yavaş işlemesini eleştirmiş ve süreç komisyonunun olası İmralı ziyaretine ilişkin tartışmalar hakkında, "İmralı'ya gidilmesine ayak sürülmesinin bir manası yoktur. Hiç kimse bu ziyarete yanaşmayacaksa alırım yanıma 3 arkadaşımı İmralı’ya gitmekten gocunmam, bir masa başında yüz yüze gelmekten imtina etmem" demişti.

Bugün Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çıkışında farklı zamanlarda açıklama yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ve DEM Parti Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, bu hafta cuma günü komisyonun saat 14.00'te İmralı’ya gitme gündemiyle toplanacağını açıkladı.