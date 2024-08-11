Özel Kuvvetler’de dikkat çeken atamalar: 4 yıl sonra en kapsamlı değişim

Özel Kuvvetler Komutanlığı’ndaki atamalarda, birliğe bağlı tugaylardaki komutanların yanı sıra Özel Kuvvetler Komutan Yardımcısı ve Komutanlık Kurmay Başkanlığı görevinde bulunan generaller değiştirildi. ÖKK’daki yeni görevlendirmeler çerçevesinde, 2020’den bu yana en kapsamlı kadro değişimine imza atıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında toplanan Yüksek Askeri Şur’a (YAŞ) toplantısında alınan TSK’daki terfiler ve emeklilikler sonrasında yenilenen TSK kadrosunda önemli değişlikler yaşandı. Özellikle, Genelkurmay Başkanlığı ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı karargâhlarıyla beraber Özel Kuvvetler Komutanlığı bünyesinde de yeni atamalar yapıldığı ortaya çıktı.

İKİ ÜST DÜZEY KOMUTAN DEĞİŞTİRİLDİ

T24'te yer alan habere göre, Resmî Gazete’de cuma günü yayımlanan atamalar listesiyle ÖKK’de, son yılların en geniş kapsamlı komutan değişimi gerçekleştirildi. Aynı zamanda kolordu gücündeki yapılanmasıyla bünyesinde tugay komutanlıkları bulunduran ÖKK’de, bu görevlerin bir bölümdeki atamaların dışında mevcut Özel Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan’ın yardımcısı ve komutanlığın kurmay başkanı da değiştirildi.

2024 yılı atamalarında ÖKK Komutan Yardımcısı Tümgeneral Mustafa Köksal, Diyarbakır’daki 7. Kolordu Komutanlığı’na komutan yardımcısı oldu. ÖKK Kurmay Başkanı Tuğgeneral Osman Ziya Elgün ise, İstanbul Maltepe’de konuşlu 23. Komanda Tugayı’na komutan atandı. Elgün, ÖKK’de Harekat ve Eğitim Şube Müdürü iken önce 2020’de 3. Özel Kuvvet Tugay Komutanı, ardından 2023’te ÖKK Kurmay Başkanı olmuştu.

Bu yılki atamalarda, Genelkurmay Başkanlığı Terörle Mücadele Mükemmeliyet Merkezi Komutanı Tuğgeneral Bülent Akdeniz, yeni ÖKK Kurmay Başkanı olarak atandı.

Ayrıca, 1. Özel Kuvvet Tugay Komutanı Tümgeneral Erman Kiraz, TSK’nin sınır ötesi harekatlarından sorumlu ve Malatya’da konuşlu bulunan 2. Ordu Komutanlığı’na Kurmay Başkanı görevine getirildi. ÖKK 2. Özel Kuvvet Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Doğan ise, İstanbul Başakşehir’deki 47. Komando Tugay Komutanı oldu.

Atamalarda, ÖKK 3. Özel Kuvvet Tugayı’nda görevli 5. Özel Kuvvet Grup Komutanı Tuğgeneral Erkan Günal, 1. Özel Kuvvet Tugay Komutanı, 4. Özel Kuvvet Tugay Kurmay Başkanı Tuğgeneral Oğuzhan Şimşek 5. Özel Kuvvet Tugay Komutanı, Özel Kuvvetler Okul Komutanlığı Eğitim ve Öğretim Grup Başkanı Tuğgeneral Nejat Şimşek, 2. Özel Kuvvet Tugay Komutanı atandı.

Özel Kuvvetler Komutanlığı Denetleme ve Değerlendirme Şube Müdürlüğü Denetleme ve Değerlendirme Subayı Tuğgeneral Mehmet Keret, Genelkurmay Başkanlığı 1. İstihbarat Analiz ve Değerlendirme Daire Başkanı görevine atandı. Diğer bir atamada ise, 2. Özel Kuvvet Tugayı 4. Özel Kuvvet Grup Komutanı Tuğgeneral İlker Ata Akhun, Genelkurmay Başkanlığı emrine alındı.

Geçmiş yıllarda Özel Kuvvetler Komutanlığı bünyesinde; 2020’de 5, 2021’de 3, 2022’de 4 ve 2023’de sadece 2 üst düzey komutan değişimi yaşanırken, 2024 yılı atamalarında toplam 10 üst düzey atama imzalandı.

YENİ YÜZYIL’IN İLK AMİRALİ

2024 yılı YAŞ kararlarıyla ilk kez “Yeni Yüzyıla giriş” olarak tanımlanan 2001 yılı mezunu bir subay, amiral rütbesiyle terfi aldı.

Deniz Kuvvetleri bünyesinde görev yapan Deniz Kurmay Albay Halil İlker Avcı, 2001 Deniz Harp Okulu mezunları arasından YAŞ’ta amirallik / generalliğe terfi ettirilen ilk subay olarak tarihe geçti.

Halen Brüksel’de görev yapan Avcı, Tuğamiral rütbesiyle Gölcük’te konuşlu Kuzey Grup Komutanlığı’na Grup Komutanı olarak atandı.