Özel, Kuzey Kıbrıs'a gidiyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50’nci yıl dönümü dolayısıyla yarın Kuzey Kıbrıs'a gidiyor. 18 ve 19 Temmuz’da ikili temaslarda bulunacak olan Özel, 20 Temmuz’da heyetiyle birlikte resmi törene katılacak.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50’nci yıl dönümü dolayısıyla yarın Kuzey Kıbrıs'a gidiyor. Üç gün boyunca ikili temaslarda bulunacak olan Özel’e; Genel Sekreter Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcıları İlhan Uzgel ve Yankı Bağcıoğlu, İstanbul Milletvekili Namık Tan ve Parti Meclisi Üyesi Selin Kırçiçek’ten oluşan heyet eşlik edecek.

AYŞE AYATAY, ÖZEL’İN DAVETİYLE ETKİNLİKLERE KATILACAK

Özel’in Kuzey Kıbrıs ziyaretlerinde ayrıca CHP’nin eski genel başkanları; Murat Karayalçın, Hikmet Çetin ve Altan Öymen ile Barış Harekatı döneminin kabinesinde Çalışma Bakanı olarak görev yapan Önder Sav da eşlik edecek.

Kıbrıs Barış Harekatı'nda “Ayşe tatile çıksın” parolasına ilham veren, dönemin Dışişleri Bakanı Turan Güneş'in kızı Prof. Dr. Ayşe Güneş Ayata da CHP Lideri Özel'in davetiyle Kuzey Kıbrıs'ta olacak.

CHP ayrıca harekata katılan 174 Kıbrıs gazisini de etkinliklere götürecek.

CHP LİDERİ ÖZEL BİR DİZİ İKİLİ TEMASTA BULUNACAK

Özel, üç gün sürecek Kuzey Kıbrıs programının ilk gününde, KKTC’nin ilk Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fazıl Küçük ile ilk Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın anıt mezarlarını ziyaret edecek.

CHP Lideri Özel ve heyeti, 19 Temmuz Cuma günü ilk olarak Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman’ı parti genel merkezinde ziyaret edecek. Ardından KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, KKTC Meclis Başkanı Zorlu Töre ile görüşecek. Özel’in önceki KKTC Cumhurbaşkanları ile de görüşmesi bekleniyor. CHP Lideri Özel, son olarak Meclis Başkanı Töre’nin Meclis’teki resepsiyonuna katılacak.

RESMİ TÖRENDE ERDOĞAN, ÖZEL VE BAHÇELİ BİR ARAYA GELECEK

Özgür Özel, 20 Temmuz Cumartesi günü, Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50’nci yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin de geleceği resmi törenlere katılacak.

Resmi Tören, Lefkoşa Atatürk Anıtı’na çelenk sunumuyla başlayacak. Ardından anıt özel defteri imzalanacak. Resmi geçit töreninin ardından KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ve Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmalarını gerçekleştirecek. Resmi program halk dansları gösterisi ve mehter dinletisiyle kapanacak.