Özel liderliğinde düzenlenen yürüyüşe soruşturma!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel liderliğinde CHP Genel Merkezi'nden TBMM'ye yapılan yürüyüş sırasında yaşananlara ilişkin olarak "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasasına muhalefet", "görevli memura direnme" ve "kasten yaralama" suçlarından soruşturma başlattı.

ne olmuştu?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve partililerin, 38. Olağan Kurultay'a ilişkin istinaf kararının ardından parti Genel Merkezi'ndeki bekleyişi sürerken, Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatlarının Emniyet'e talebi üzerine polis Genel Merkez'e gazla müdahale etmiş ve kapıları kırarak içeri girmişti. Bunun ardından Özel, partililerle TBMM’ye yürümüştü. Burada da polis müdahalesi gerçekleşmiş ve gerginlik yaşanmıştı.