Özel madenler adeta cinayet havzası oldu

İlayda SORKU

Zonguldak’ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde önceki gün meydana gelen ve iki işçinin yaşamını yitirdiği göçük, aynı sahada yaşanan ilk ölüm olmadı. Türkiye Taşkömürü Kurumu’na (TTK) ait sahada rödovans yöntemiyle yeni unvanı Taşbaca Madencilik olan Gelik Madencilik (Bektaşlar Madencilik) şirketi tarafından işletilen ocakta 2024 yılında benzer bir çalışmada bir işçinin daha hayatını kaybettiği öğrenildi. Şirketin 2016’da aynı sahada farklı bacaağzında işlettiği ocakta meydana gelen göçükte de bir emekçi yaşamını yitirdi. Göçüklerle ilgili soruşturmalar başlatıldı ancak aynı sahada ölümler tekrar etti.

16 Şubat günü meydana gelen göçükte kalan 3 işçiden, İsmet Kabuk yaralı olarak bulunurken yaklaşık 7 saat süren çalışmanın ardından 46 yaşındaki Veysel Oruçoğlu’nun, 9 saat sonra ise 60 yaşındaki Ziya Kiret’in cansız bedenine ulaşıldı. Ölen işçiler için dün cenaze töreni düzenlendi. İş cinayetinin ardından dün işveren vekili H.D. tutuklanırken mühendis E.S. ise serbest kaldı. Gelik’te aynı sahada art arda yaşanan göçükler, TTK sahalarının rödovans yöntemiyle özel şirketlere devredilmesini ve denetim mekanizmalarını yeniden tartışmaya açtı. Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şubesi, “Kamucu politikalar sağlanmadan madencilikte ölümler önlenemez” dedi. SOL Parti Zonguldak İl Sözcüsü Kemal Bulut da rodövans uygulamalarının son bulmasını talep etti. Bulut, şöyle konuştu: “Bu ölümler ne kaderdir ne fıtrattır. Anlayış ve sistem sorunudur. İhmaldir, kârdır, zorlamadır, sömürüdür, vurdumduymazlıktır, ilkelliktir, cinayettir. SOL Parti olarak bu konunun ısrarla takipçisiyiz.”