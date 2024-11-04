Özel, Mardin'de konuştu: Tayyip Bey'in adayı seçilse görev yapacak ama Ahmet Türk kazanınca kayyum atanıyor

Mardin, Batman ve Halfeti'de belediye başkanlarının görevden alınıp kayyum atanmasına tepki gösteren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Mardin Büyükşehir Belediyesi önünde konuştu.

Özel, "Eğer Tayyip Bey'in adayı seçilse görev yapacak ama Ahmet Türk kazanınca kayyum atanıyor" dedi.

Özel, "Türkiye'de her Kürt, kendilerini Manisalı, Rizeli, Osmaniyeliler kadar eşit görene kadar mücadele edeceğiz. Bunun için ille de kardeşlik, ille de barış demeye geldik" diye konuştu.

"Mardin iradesini tanımayan, seçimle alamayan bir akıl Mardin Belediyesi'ne üçüncü kez kayyum atamaya kalktı.

Ben haberi TV'de gördüğüm anda yanımdaki arkadaşım dedi ki, 'Tüh, Ahmet başkanı ziyaret edemeden görevden aldılar' Ben de ona dedim ki, Ahmet başkanı bugün ziyaret edeceğim. Mardin'in büyükşehir belediye başkanının kim olduğuna Erdoğan değil Mardinliler karar verir.

Ben 1974 doğumluyum. Ahmet başkan ben doğduğumda CHP'den milletvekili idi. Erdoğan, İstanbul'da İl Başkanlığı yapıp Beyoğlu Belediye Başkanı olmak istediği dönemlerde Ahmet başkan SHP'den iki dönem milletvekiliydi.

50 yıldır Mardinliler, Kürtler kendi iradeleri temsil etmek üzere her sandık önlerine konulduğunda Ahmet Türk'ü seçiyorlar. Bu irade ile inatlaşılmaz.

Mardin'in iradesinin karşısında olanlara karşı sizin iradenizi selamlamak için buraya geldik.

Elinde iki dönem burayı tutup da kurutanlar şunu düşünemediler. 'Biz bunu ilk kez yapmıyoruz. Görevden aldık bu sefer yüzde 58 ile getirdi' Ey Erdoğan, bu akla devlet aklı diyorsanız bu ne devlet aklıdır ne de milletin vicdanında bu akıl yoktur.

Devlet Bey'in Osmaniye'sinde Osmaniyeliler belediye başkanlarını seçebiliyorlar. Tayyip Bey'in memleketi Rize'sinde Rizelilerin dediği oluyor ama Ahmet Türk'ün Mardin'inde Mardinliler belediye başkanını seçiyorlar eğer Erdoğan'ın aday gösterdiğini seçseler görev yapacak, sizin seçtiğiniz seçilince kayyum atıyorlar. Bu mu eşit vatandaşlık?

Ben diyorum ki Türkiye Cumhuriyeti'nde her Kürt; Manisalı, Rizeli, Osmaniyeliler kadar eşit hissedene kadar demokrasi mücadelesi vereceğiz. Bunun için ille de eşitlik; ille de kardeşlik, ille de barış demeye geldim."