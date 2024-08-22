Özel meslek liselerinde sermayeye teşvik yağacak: Patrona çalışıyorlar

Eğitimcilerin, sendikaların ve velilerin okullarda “bir öğün ücretsiz yemek” talebine her defasında “kaynak yok” diyen Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), özel meslek liselerine teşvik yağdırmaya devam ediyor.

Ellerine geçen her fırsatta öğrencileri organize sanayi bölgesi (OSB) içinde tutmaya ve Mesleki Eğitim Merkezi’ne (MESEM) yönlendirmeye çalışan MEB ile Hazine ve Maliye Bakanlığı, kesenin ağzını patronlara açtı.

PATRON DESTEĞE DOYMADI

MEB ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın tebliği ile OSB içinde veya dışında açılan özel mesleki ve teknik Anadolu liselerinde okuyanlara verilen eğitim-öğretim desteğinde düzenlemeye gidildi. Düzenlemede “devlet desteğinde” yüzde 100’e yakın artış yaşandı.

Buna göre OSB’lerin içinde bulunan özel meslek liselerinde öğrenci başına 34 bin 320 bin TL ila 57 bin 501 TL arasında, OSB dışındaki liselerde ise öğrenci başına 27 bin 24 TL ila 36 bin 218 TL arasında değişen miktarlarda “devlet desteği” verilecek.

Her iki bakanlığın 20 Mart’ta yayımlanan tebliğinde de OSB’lerin içindeki özel meslek liselerinde öğrenci başına 21 bin 450 lira ile 35 bin 938 lira arasında, OSB dışındaki liselerde 16 bin 890 lira ile 22 bin 636 lira arasında değişen miktarlarda “devlet desteği” yapılmıştı.

Mart ayında OSB içindeki özel okullarda yapılan desteklerin bir kısmı şu şekildeydi:

• Uçak Bakım: 28 bin 684 TL

• Gemi Yapımı: 34 bin 378 TL

• Gıda Teknolojisi: 29 bin 929 TL

• Kimya Teknolojisi: 32 bin 839 TL

• Motorlu Araçlar: 35 bin 938 TL

OSB dışındaki özel okullardaki öğrenci başına yapılan desteklerin bir kısmı ise şu şekildeydi:

• Uçak Bakım: 18 bin 586 TL

• Gemi Yapımı: 20 bin 280 TL

• Gıda Teknolojisi: 19 bin 20 TL

• Kimya Teknolojisi: 19 bin 934 TL

• Motorlu Araçlar: 21 bin 943 TL

EĞİTİMİN YÜZ KARASI

MEB’in Mali Durum ve Beklentiler Raporu’na ilişkin açıklama yapan CHP Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, “MEB ocak-haziran döneminde 519 milyar 378 milyon 550 bin TL harcama yaptı. Bu sürede imam hatipler için 39,1 milyar TL, meslek liseleri için 58,3 milyar TL harcayan Bakanlık, genel ortaöğretim okulları için 58,6 milyar TL harcadı. Bu adaletsizliğin sebebi nedir? Türkiye Yüzyılı’nın yüz karası olan bir eğitim politikası geleceğimizi de karartıyor. AKP iktidarı kitap ihaleleri için üç ayrı şirketle 269 milyon TL’lik anlaşma yaptı” ifadelerini kullandı.

SERMAYEYE KIYAK (TL)

OSB içinde ve dışındaki özel okullara yapılacak teşviklerin bir kısmı şu şekilde: